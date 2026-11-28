Canik’te sonbahar renkleri mahalleleri sardı

Samsun’un Canik ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte doğa belirgin bir renk değişimi yaşadı. İlçenin farklı noktalarında ağaç yaprakları sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünürken, mahalle sokakları ve yeşil alanlar mevsimin karakteristik atmosferini yansıtıyor.

mahallelerde gözlenen renkler:

Canik’e bağlı Karşıyaka, Hasköy, Gürgenyatak, Başalan ve Düzören mahallelerinde ağaçların yaprakları farklı tonlarda dönüşüm gösterdi. Özellikle park ve bahçelerdeki geçişler, mevsimsel dokunun çeşitliliğini ortaya koyuyor; bazı alanlarda hâlâ korunan yeşil dokunun yanı sıra sarı ve kızıl tonları öne çıkıyor.

belediyenin görüntüleri ve doğal atmosfer:

Canik Belediyesi tarafından paylaşılan görüntülerde, mahallelerdeki yeşil alanların sonbaharla birlikte değişen görünümü yer aldı. Hasköy Meşe Orman Parkı başta olmak üzere park ve koruluklardaki sararan yapraklar ile çevredeki renk geçişleri, bölgenin sonbahar atmosferini ve fotoğraflık manzaralarını gözler önüne seriyor.

Yerel halkın günlük yaşamı ile doğanın bu görsel dönüşümü birleşirken, ilçede sonbaharın sunduğu görsel çeşitlilik kısa sürede dikkat çekiyor ve mevsimin kendine has dingin havası mahallelerde hissediliyor.

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE DOĞA SARI, TURUNCU VE KAHVERENGİNİN FARKLI TONLARINA BÜRÜNDÜ. İLÇENİN FARKLI MAHALLELERİNDE ORTAYA ÇIKAN SONBAHAR MANZARALARI, DOĞANIN RENK DEĞİŞİMİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.