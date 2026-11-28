Parkta beklenmedik buluşma: Türk semenderi ve kedi

Osmaniye'nin farklı noktalarında, sonbahar yağışlarının ardından IUCN kırmızı listesinde yer alan Türk semenderleri yeniden görüldü. Siyah gövdesi üzerindeki sarı benekleriyle dikkati çeken bu tür, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

yağışların etkisi ve türün görünürlüğü:

Havaların serinlemesi ve yağışların artmasıyla birlikte semenderlerin ortaya çıktığı, bölgedeki gözlemlerde öne çıktı. Fotoğraflanan bireyler, türün karakteristik görünümünü açıkça ortaya koydu; yerel halk görüntülere ilgi gösterdi.

düziçi'ndeki kedi karşılaşması:

Düziçi ilçesindeki bir parkta kaydedilen anlarda, semender ile bir kedinin karşılaşması renkli görüntüler oluşturdu. Kedinin ilgiyle yaklaştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve izleyenlere tebessüm ettirdi. Vatandaşlar, bu tür görüntülerin bölgedeki doğa zenginliğine dikkat çektiğini belirtti.

OSMANİYE’NİN BİRÇOK NOKTASINDA SONBAHAR YAĞIŞLARININ ARDINDAN NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA BULUNAN TÜRK SEMENDERİ GÖRÜNTÜLENDİ. DÜZİÇİ İLÇESİNDE BİR PARKTA KEDİYLE KARŞILAŞAN SEMENDERİN GÖRÜNTÜLERİ İSE TEBESSÜM ETTİRDİ.