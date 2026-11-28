Samsun ve çevresine soğuk hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Samsun Valiliği'nin son değerlendirmelerine göre, bölge 29 Kasım Pazar gününden itibaren Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Kurumlar, soğuk havanın hafta boyunca devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Hava koşullarında beklenen değişiklikler:

Valilik uyarısında; mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların 29 Kasım'dan itibaren hissedilir derecede azalacağı belirtildi. Yağışların kıyı kesimlerde genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması; rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor. Bölgenin iç ve yüksek alanlarında buzlanma ve don olayları bekleniyor.

sıcaklık ve zaman aralığı:

Valilik açıklamasına göre, 29 Kasım-4 Aralık 2026 tarihleri arasında Samsun'da hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde 6 dereceye, iç kesimlerde ise sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Meteorolojik uyarının 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'da başlayıp 4 Aralık Cuma günü saat 23.59'a kadar geçerli olacağı bildirildi.

yetkililerin çağrısı ve dikkat edilmesi gerekenler:

Yetkililer, beklenen soğuk hava, kuvvetli rüzgâr, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olmalarını vurguladı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma sürücüler ve dışarıda çalışanlar için risk oluşturacağı; ulaşım ve altyapı hizmetlerinde aksamalara karşı dikkat gerektiği bildirildi.

Vatandaşlar, resmi açıklamaları takip etmeye, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya ve araç, bina ile tarımsal faaliyetler için gerekli önlemleri almaya çağrıldı.

ARŞİV: 23 ŞUBAT 2025