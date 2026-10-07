Canik'te üç kişiye yönelik operasyonda 2 bin 352 sentetik ecza bulundu

operasyon detayları:

Samsun’un Canik ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda toplam 2 bin 352 adet sentetik ecza ele geçirildi.

şüpheliler ve arama sonuçları:

Operasyon sırasında A.G. (23), C.K. (28) ve S.Y. (24) isimli şahısların üzerinde ve bulundukları yerlerde arama yapıldı; üç şüpheli gözaltına alındı. Ele geçen ilaçlar ve deliller olay yerine gelen ekiplerce kayıt altına alındı.

soruşturma ve adli süreç:

Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın devam ettiği ve işlemlerinin adli mercilere iletildiği belirtildi.

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 BİN 352 ADET SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ.