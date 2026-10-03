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Çankaya'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Ankara Çankaya'da kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Cem Şahin yaşamını yitirdi; araç sürücüsü emniyete götürüldü.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:14

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çankaya'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

kaza yerinde ilk bulgular:

Ankara'nın Çankaya ilçesi Kırkkonaklar Mahallesi 450. Cadde üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobil ile bir motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu.

Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde çarpışmanın şiddeti ve motosikletin savrulma mesafesi nedeniyle sürücünün ağır yaralandığı bildirildi.

olay sonrası müdahale ve adli süreç:

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsünün Cem Şahin olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Diğer araç sürücüsünün ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü, kazayla ilgili olarak kısa süre içinde soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

soruşturma ve trafik güvenliği açısından değerlendirme:

Polis ekipleri kaza yerinde delil toplama, görgü tanıklarıyla görüşme ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleme gibi çalışmaları sürdürüyor. Kavşaklarda meydana gelen benzer kazalarda görüş mesafesi, hız ve trafik işaretlerinin durumu soruşturmanın odak noktaları arasında yer alıyor.

Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için sürücülerin hız ve kontrol kurallarına uyması, özellikle kavşak geçişlerinde dikkatli davranılması gerektiğini vurguluyor.

ANKARA&#039;DA MOTOSİKLETLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASINDAN DOLAYI MEYDANA GELEN KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI...

ANKARA'DA MOTOSİKLETLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASINDAN DOLAYI MEYDANA GELEN KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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