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Çankaya'da videoya yansıyan saldırı sonrası beş şüpheli cezaevine gönderildi

Çankaya'da bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin operasyonda, video kayıtlarıyla tespit edilen şüpheliler de dahil olmak üzere beş kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 08:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çankaya'da videoya yansıyan saldırı sonrası beş şüpheli cezaevine gönderildi

Olay ve soruşturmanın detayları:

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen iş yeri kurşunlanması üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

İncelemelerde, bir şüphelinin silahla iş yerine ateş ettiği anları video kaydına aldığı tespit edildi. Ekipler, görüntüler üzerinden yapılan tespitleri ve delilleri değerlendirerek operasyon planladı.

Gözaltılar ve adli süreç:

Düzenlenen operasyonda, videodaki şüpheli ve onunla birlikte hareket ettiği tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden mahkemece 5 kişi tutuklandı, bir şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara’da iş yeri kurşunlanması olayına karışan 5 şüpheli tutuklandı

Ankara’da iş yeri kurşunlanması olayına karışan 5 şüpheli tutuklandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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