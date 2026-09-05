Çankırı kilim evi: asırlık motifleri gelecek kuşaklara dokuyan atölye

Çankırı'da dokuma mirası ayakta tutuluyor:

Çankırı Kilim Evi ve Atölyesi, Çankırı Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Proje, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı-Anadoludakiler (SOGEP) kapsamında destekleniyor ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel dokuma sanatını yeniden gündeme taşıyor.

Atölyede eğitim ve üretim:

Atölyede bir araya gelen kadınlar ve gençler, yöresel motiflerle kilim dokuma tekniklerini öğreniyor ve el emeği ürünler üretiyor. Geleneksel yöntemlerle dokunan bu eserler, geçmişin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarma işlevi görüyor. Müze bölümünde ise Çankırı'nın ilçe ve köylerinden toplanmış yöresel, antika ve etnik tarihi kilimler sergileniyor.

Kübra Sarıkaya şöyle diyor: "Bizler buradaki atölye kısmımızda kilim dokuma kursları vermekteyiz. Kilim dokuma kurslarımızda Çankırımızın hanımlarına Çankırı dokumalarındaki yöresel motifleri öğretiyor, temel dokuma teknikleriyle beraber üretime katkıda bulunuyoruz. Müze kısmımızda da Çankırı’nın ilçe ve köylerinden toplanmış olan yöresel, antika, aynı zamanda da yöre dokumalarını temsil eden etnik tarihi kilimler sergilenmekte. Bizler burada hem gelen ziyaretçilerimizi tarihi dokumalarla buluşturup detaylı bilgi veriyoruz, anlatım yapıyoruz, aynı zamanda da atölye faaliyetlerimizi yürütüyoruz"

Gençlerin ilgisi ve atölyeden izlenimler:

Esmanur Öztürk gençlerin dokumacılığa yönelmesini teşvik ediyor: "Burada unutulmaya yüz tutmuş eski dokumacılığımızı gün yüzüne taşıyoruz. Ben de bir genç olarak, genç arkadaşlarıma bu dokumacılığı tavsiye ediyorum. Burada ufak dokumalar yapıyoruz. Bunların motiflere göre hem kolayı da var hem de zoru var. Gençlerimize tavsiye ediyorum. Bilinenin aksine dokumacılık sadece büyüklerimizin değil, gençlerimizin de ilgi odağıdır. Ben de bir genç olarak bu dokumacılığa özeniyorum, ilgim var. Çok zevkli bir iştir, sabır gerektiren bir iştir, emek isteyen bir iştir. Bütün gençlerimize tavsiye ederim"

Ayşe Aydın ise atölyede kilim dokuduğunu ve ziyaretçilere dokumayı gösterdiklerini vurguluyor: "Kilim Evi ve Atölyesinde kilim dokuyorum. Gelen ziyaretçilere de dokumayı anlatıyoruz, gösteriyoruz, yardımcı oluyoruz"

Çalışmalar, hem üretime katkı sağlıyor hem de müze ve atölye bileşenleriyle yerel dokuma geleneğini görünür kılıyor; böylece asırlık motifler gelecek kuşaklara aktarılıyor.

ÇANKIRI’DA UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ GELENEKSEL DOKUMA SANATI, KİLİM EVİ VE ATÖLYESİNDE GELECEK NESİLLERE AKTARILIYOR.