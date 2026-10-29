Dolar 49,8311 +0,05%
Euro 55,5948 +0,03%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.497,82 +0,10%
EUR/USD 1,1142 -0,13%
Brent Petrol 110,07 -1,41%
--°

Yağmura rağmen Bursa'da cumhuriyet coşkusu sokaklardan sahneye taşındı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim kutlamalarında Gökdere’den Bayrak Alanı’na yürüyüş ve Ferhat Göçer konseriyle yağmura rağmen Cumhuriyet coşkusunu yaşattı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 06:59

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 07:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Yağmura rağmen Bursa'da cumhuriyet coşkusu sokaklardan sahneye taşındı

Yağmura rağmen Bursa'da cumhuriyet coşkusu sokaklardan sahneye taşındı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yılı dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle Bursalıları bir araya getirdi. Gökdere Meydanı’ndan Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı’na uzanan yürüyüş ve akşam düzenlenen konser, yağışlı havaya rağmen yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlik alanını dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüş boyunca Cumhuriyet coşkusunu yüksek sesle yaşadı.

Yürüyüş ve katılım:

Program, Yıldırım ilçesinde Gökdere Meydanı’ndan başlayan kortejle başladı. Etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya ile çok sayıda Bursalı katıldı. Yağmura rağmen yürüyüşe katılan binlerce vatandaş, güzergâh boyunca coşkuyu birlikte taşıdı.

Programda sahneye çıkan Başkan Vekili Şahin Biba vatandaşlara hitaben, "Bu akşam hepimiz aynı gururla, aynı heyecanla, Cumhuriyetimize sahip çıkmak için bir aradayız. Rahmetin yağdığı bu akşam buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Kaymakam Metin Esen de alandakilere seslenerek, "Bütün dünyanın okuyacağı, Türk milletinin yazdığı bir destan. Hep beraber yazmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Konser ve sürpriz:

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan sevilen sanatçı Ferhat Göçer, Bayrak Alanı’nı dolduranlara unutulmaz bir performans sundu. Vatandaşlar sanatçının seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, Göçer’in programda yaptığı sürpriz de geceye damgasını vurdu: ünlü sanatçı, Bursaspor için özel bestelediği marşı seslendirdi. Etkinlik sonrası Bursalılar, organizasyon için Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Vekili Şahin Biba’ya teşekkür etti.

29 Ekim programı:

Bursa’daki 103. yıl kutlamaları, 29 Ekim Perşembe günü düzenlenecek sergi açılışlarıyla devam edecek. Aynı gün saat 18.00’de Tayyare Kültür Merkezi önünden Millet Bahçesi’ne düzenlenecek kortej yürüyüşü ve saat 19.23’te sahne alacak olan ünlü şarkıcı Berkay’ın konseri ile kutlamalar doruğa ulaşacak.

YAĞMURA RAĞMEN BURSA’DA CUMHURİYET COŞKUSU DİNMEDİ

YAĞMURA RAĞMEN BURSA’DA CUMHURİYET COŞKUSU DİNMEDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yağmur altında cumhuriyet: Göksel Osmangazi meydanını coşkuyla doldurdu
images

Ankara’dan yükselen ortak ses: Türk dünyası cumhuriyetin 103. yılını 400 sanatçı...
images

karahayıt için doğalgaz teslimatına saatler kala bölgesel koruma ve altyapı plan...
images

Selendi'de Halil Efe rotasıyla milli mücadele mirası yürüyecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Doğuma birlikte hazırlanıyorlar: baba adayları da gebe okuluna dahil oldu

Hasta haklarına vurgu: Tercan Devlet Hastanesi'nde ziyaret ve bilgilendirme

Tercan'da su projelerine saha ziyareti

Tercan'da cumhuriyet coşkusu çelenk töreniyle kutlandı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı