Yağmura rağmen Bursa'da cumhuriyet coşkusu sokaklardan sahneye taşındı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yılı dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle Bursalıları bir araya getirdi. Gökdere Meydanı’ndan Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı’na uzanan yürüyüş ve akşam düzenlenen konser, yağışlı havaya rağmen yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlik alanını dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüş boyunca Cumhuriyet coşkusunu yüksek sesle yaşadı.

Yürüyüş ve katılım:

Program, Yıldırım ilçesinde Gökdere Meydanı’ndan başlayan kortejle başladı. Etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya ile çok sayıda Bursalı katıldı. Yağmura rağmen yürüyüşe katılan binlerce vatandaş, güzergâh boyunca coşkuyu birlikte taşıdı.

Programda sahneye çıkan Başkan Vekili Şahin Biba vatandaşlara hitaben, "Bu akşam hepimiz aynı gururla, aynı heyecanla, Cumhuriyetimize sahip çıkmak için bir aradayız. Rahmetin yağdığı bu akşam buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Kaymakam Metin Esen de alandakilere seslenerek, "Bütün dünyanın okuyacağı, Türk milletinin yazdığı bir destan. Hep beraber yazmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Konser ve sürpriz:

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan sevilen sanatçı Ferhat Göçer, Bayrak Alanı’nı dolduranlara unutulmaz bir performans sundu. Vatandaşlar sanatçının seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, Göçer’in programda yaptığı sürpriz de geceye damgasını vurdu: ünlü sanatçı, Bursaspor için özel bestelediği marşı seslendirdi. Etkinlik sonrası Bursalılar, organizasyon için Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Vekili Şahin Biba’ya teşekkür etti.

29 Ekim programı:

Bursa’daki 103. yıl kutlamaları, 29 Ekim Perşembe günü düzenlenecek sergi açılışlarıyla devam edecek. Aynı gün saat 18.00’de Tayyare Kültür Merkezi önünden Millet Bahçesi’ne düzenlenecek kortej yürüyüşü ve saat 19.23’te sahne alacak olan ünlü şarkıcı Berkay’ın konseri ile kutlamalar doruğa ulaşacak.

YAĞMURA RAĞMEN BURSA’DA CUMHURİYET COŞKUSU DİNMEDİ