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Erzincan'da sağanak sonrası kavşak çarpışmasında üç kişi yaralandı

Erzincan'da sağanak sırasında Fevzipaşa ile Kırklar caddelerinin kavşağında iki otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralandı, ekipler olay yerinde müdahale etti.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 07:37

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 07:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzincan'da sağanak sonrası kavşak çarpışmasında üç kişi yaralandı

Erzincan'da sağanak sonrası kavşak çarpışması

Erzincan merkezinde etkili olan sağanak yağışın ardından, Fevzipaşa Caddesi ile Kırklar Caddesi'nin kesiştiği kavşakta iki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yeri ve çarpışma:

Edinilen bilgilere göre, E. K. idaresindeki 61 AIY 802 plakalı otomobil ile M. G. yönetimindeki 07 CHU 845 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Yağışın yol yüzeyini kayganlaştırdığı, görüş mesafesinin azaldığı belirtildi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı, polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı ve trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Yetkililer, kentte devam eden sağanak nedeniyle sürücüleri hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

ERZİNCAN’DA SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

ERZİNCAN’DA SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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