Yağmur altında cumhuriyet: Göksel Osmangazi meydanını coşkuyla doldurdu

konserin öne çıkanları:

Osmangazi Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında düzenlenen konserde Göksel, yağmurlu bir akşamda Osmangazi Meydanı’nı dolduran izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik, Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümünde müzik ve coşkunun birleştiği bir kutlama olarak kayda geçti.

Yaklaşık iki saat süren performans boyunca meydanı kırmızı beyaz bayraklarla dolduran yüzlerce vatandaş, sanatçının repertuarındaki duygusal ezgilerle hareketli parçaları hep bir ağızdan seslendirdi. Yağmurun serinliğine rağmen alandaki enerji ve dayanışma hissedilir düzeydeydi.

meydanda coşku ve repertuvar:

Göksel, sevilen şarkılarından oluşan bir seçki sundu; sahne performansı ve yorumundaki güç dinleyicilerden yoğun beğeni topladı. Programda yer alan parçalar, hem duygusal anlar yarattı hem de kalabalığın katılımcı şarkı söylemesine zemin hazırladı. Bu birleşim, konseri sadece bir dinleti olmaktan çıkarıp ortak bir kutlama ritüeline dönüştürdü.

Konser süresince sahne önünü dolduran izleyiciler, zaman zaman yağmuru umursamadan şarkılara eşlik etti. Organizasyonun görsel dokusunu oluşturan Türk bayrakları ve kırmızı-beyaz teması, gecenin Cumhuriyet vurgusunu pekiştirdi.

başkanın ve sanatçının mesajları:

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, eşi Nadire Aydın ile birlikte sahneye çıkarak Göksel’i tebrik etti ve alandaki vatandaşlara hitap etti. Başkan Aydın, "Sevgili Bursa, yağmura rağmen Cumhuriyetimizin 103’üncü yılını kutlamak için buraya geldiniz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli sanatçımız Göksel’e bu güzel performansından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum, nice yüzyıllara diyorum" sözleriyle katılımcılara teşekkür etti.

Göksel de geceyi duygusal bulduğunu belirterek Başkan Aydın’a teşekkür etti ve "Ben gerçekten bir memleket sevdalısıyım. Atatürk sevdalısıyım. Burada olmak, Cumhuriyetin 103’üncü yılını sizlerle birlikte kutlamak beni çok duygulandırdı. Yağmura rağmen, bereketle burada olmanız beni onurlandırdı. Cumhuriyetimiz kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Erkan Aydın ve eşi Nadire Aydın, Göksel’e çiçek ve teşekkür plaketi takdim etti. Etkinlik, katılımcıların ortak coşkusu ve sanatçının güçlü yorumu ile renkli görüntüler eşliğinde sona erdi.

OSMANGAZİ’DE CUMHURİYET COŞKUSU GÖKSEL’İN ŞARKILARIYLA TAÇLANDI