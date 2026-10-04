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Çankırı'da cuma hutbeleri işaret diliyle herkese ulaşıyor

Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde imam Sadettin Özsoy, hutbeleri eş zamanlı işaret diline çeviriyor; işitme engelliler dini mesajları eksiksiz alıyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çankırı'da cuma hutbeleri işaret diliyle herkese ulaşıyor

Çankırı'da cuma hutbeleri işaret diliyle herkese ulaşıyor

Çankırı il merkezindeki Hoca Ahmet Yesevi Camii, cuma namazlarında yapılan haftalık hutbeleri eş zamanlı olarak işaret diline çevirme uygulamasıyla dikkat çekiyor. Uygulama, işitme engelli vatandaşların hutbedeki dini bilgiler, sohbet ve duaları tam olarak kavrayabilmesini amaçlıyor.

uygulamanın nasıl yürütüldüğü:

Farz namazından önce imam tarafından irat edilen hutbeler, namaz sırasında aynı anda işaret diline çeviriliyor. Bu çeviriyi yapan isim ise caminin imam hatibi Sadettin Özsoy. Özsoy, uygulamayı yaklaşık 2 yıldan fazla bir süredir sürdürüyor ve çevirinin hutbeyi duyamayan vatandaşlar için erişilebilir kıldığını belirtiyor.

cemaatin tepkisi ve uygulamanın etkisi:

Çankırı'da sadece Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde hutbe çevirisi yapıldığı için, işitme engelli vatandaşlar çoğunlukla uzak mesafelerden bu camiye geliyor. Özsoy, cemaatin hutbeyi daha iyi anlayabilmek için camiye geldiğini vurguluyor ve uygulamanın kendisi için bir görevden çok gönülden yapılan bir hizmet olduğunu söylüyor.

Özsoy uygulamayı anlatırken, hizmetin karşılığını cemaatin gözündeki sevinçte gördüğünü ifade ediyor: "Biz bu işi Allah rızası için yapıyoruz. Ben bunu gerçekten bir görev olarak değil, gönülden yapılan bir hizmet olarak görüyorum." Bu yaklaşım, hizmetin hem manevi hem de toplumsal boyutunu öne çıkarıyor.

Uygulama, işitme engelli vatandaşların cuma namazındaki vaazları, sohbetleri ve duaları eksiksiz takip edebilmesini sağlayarak dini yaşama katılımı artırıyor. Camideki çeviri uygulaması, erişilebilirlik alanında atılan somut bir adım olarak değerlendiriliyor ve benzer modellerin diğer camilerde de yaygınlaşması için örnek teşkil ediyor.

ÇANKIRI’DA YAŞAYAN İŞİTME ENGELLİ VATANDAŞLAR, CUMA NAMAZI HUTBESİNDEKİ İŞARET DİLİ UYGULAMASI...

ÇANKIRI’DA YAŞAYAN İŞİTME ENGELLİ VATANDAŞLAR, CUMA NAMAZI HUTBESİNDEKİ İŞARET DİLİ UYGULAMASI SAYESİNDE HUTBEYİ ANLAYABİLİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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