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Çankırı'da kışa hazırlık hızlandı: lastik servislerinde yoğunluk

Çankırı'da 15 Kasım kış lastiği zorunluluğu öncesi lastikçilerde yoğunluk arttı; uzmanlar sürücüleri erken bakım, güncel üretim ve kaliteli lastik tercihine çağırıyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Çankırı'da kışa hazırlık hızlandı: lastik servislerinde yoğunluk

kış lastiği uygulaması öncesi trafik güvenliği için hazırlıklar yoğunlaştı

Çankırı’da etkili olan kar yağışı ve 15 Kasım’da başlayacak zorunluluk uygulaması, kentteki lastik servislerinde hareketlilik yarattı. Ticari araçlar için kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala vatandaşlar araçlarını kışa hazırlamak üzere servislerin yolunu tutuyor. İş yoğunluğu, özellikle uygulamanın başlamasına yakın dönemlerde belirginleşiyor.

uzmanlardan erken tedbir ve kaliteli lastik uyarısı:

Lastik tamirciliği yapan Kürşat Erdem, sürücülerin kışlastiği taktırmak için zorunlu tarihi beklememeleri gerektiğini vurguluyor. Erdem, 15 Kasım ile 15 Nisan arasındaki dönemde kış lastiği takmanın zorunlu olduğunu hatırlatırken, müşterilere genellikle Ekim veya Kasım başı gelmelerini önerdiklerini belirtti. Erdem, bir lastiğin ortalama ömrünün 3 ila 4 yıl olduğunu ve aracın kilometre ile kullanım koşullarına göre bu sürenin değişebileceğini söyledi. Ayrıca güncel üretim tarihli lastik tercih edilmesini tavsiye ederek, örneğin 2026 yılındaysak 2026 üretimi lastik alınmasının daha sağlıklı olduğunu kaydetti.

Güvenlik açısından ucuz ve kalitesiz tercihlerin risk oluşturduğunu belirten Erdem, piyasada kendini kanıtlamış markaların tercih edilmesini önerdi ve şu an kış lastiği fiyatlarının ortalama 5 bin TL’den başlayıp 15 bin TL’ye kadar çıktığını ifade etti. Erdem ayrıca Çin malı veya 'merdiven altı' düşük kaliteli lastiklerden kaçınılması gerektiğini söyledi. İş yüküne bağlı olarak servislerde mesai saatlerinin kış döneminde uzadığını, sabah 08.00-08.30 civarında başlayıp akşam saat 20.00’ye kadar sürdüğünü de aktardı.

sürücüler ne diyor:

Aracına kışlık lastik taktıran Ali Softa, kışın gelmesiyle birlikte yoğunluk yaşandığını ve bu kışın sert geçeceği beklentisiyle hem can hem de mal güvenliği için lastik değişimini zorunlu gördüğünü söyledi. Sürücüler arasında benzer kaygıların yaygın olduğu, bunun da servislerde yoğunluğa neden olduğu görülüyor.

Uzmanlar, yoğunluğun yönetilebilmesi için sürücülerin zorunlu tarihleri beklemeyip işlemlerini daha erken tarihlerde tamamlamalarını; ayrıca lastik alımında fiyat kadar üretim yılı, marka güvenilirliği ve lastiğin fiziki durumunun da değerlendirilmesini öneriyor. Bu tavsiyeler, kış koşullarında sürüş güvenliğinin korunması açısından öne çıkıyor.

15 KASIM&#039;DA BAŞLAYACAK KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU LASTİKÇİLERDE YOĞUNLUĞA NEDEN OLURKEN UZMANLAR İSE...

15 KASIM'DA BAŞLAYACAK KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU LASTİKÇİLERDE YOĞUNLUĞA NEDEN OLURKEN UZMANLAR İSE UCUZ LASTİKTEN KAÇINILMASINI TAVSİYE ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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