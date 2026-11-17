Cankurtaran tüneli bakıma alınıyor, Borçka-Hopa yönü eski yoldan sağlanacak

Artvin'de Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli ulaşım güzergâhlarından Cankurtaran Tüneli'nde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır. Çalışma nedeniyle tünelin bir tüpünde trafik akışı geçici olarak durdurulacak.

Kapanış ayrıntıları:

Tünelin Borçka'dan Hopa yönüne giden tüpü, 17-18 Kasım 2026 tarihlerinde, her iki günde de saat 08.30 ile 17.00 arasında araç trafiğine kapalı olacaktır.

Alternatif yönlendirme ve etkileri:

Bu saatlerde Artvin ve Borçka yönünden Hopa'ya gidecek sürücüler, eski Cankurtaran yolu üzerinden yönlendirilecek. Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşmak isteyen sürücüler de aynı eski güzergâhı kullanacaktır.

ARTVİN’DE CANKURTARAN TÜNELİ’NİN BORÇKA-HOPA YÖNÜ, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İKİ GÜN BOYUNCA BELİRLİ SAATLERDE TRAFİĞE KAPATILACAK.