köy yollarında çizgi çalışması tamamlandı

Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca ilçesinde köy yollarında yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarına bir yenisini ekledi. Ekipler, Fakıllı ile Beyören köylerini birbirine bağlayan hattı hedef alarak yol çizgi çalışmalarını tamamladı.

çalışmanın kapsamı:

Gerçekleştirilen uygulamada mevcut yol çizgileri yenilenerek şerit işaretlemeleri ve gereken kısımlarda yol yüzeyine ait görünürlüğün artırılması sağlandı. Amaç, sürücüler için yönlendirmeyi kolaylaştırmak ve özellikle gece ile olumsuz hava koşullarında güvenliği yükseltmektir.

işlerin planlı sürdürülmesi:

İl Özel İdaresi yetkilileri, yol güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların planlı ve programlı şekilde devam ettiğini bildirdi. Bölgedeki altyapı bakım ve işaretleme faaliyetlerinin benzer yaklaşımla sürdürüleceği ifade edildi.

Tamamlanan çizgi yenileme çalışmaları, bölge halkı ve bölgeye ulaşım sağlayan sürücüler için daha düzenli ve güvenli bir ulaşım ortamı oluşturmayı hedefliyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, AKÇAKOCA İLÇESİNE BAĞLI FAKILLI VE BEYÖREN KÖYLERİ ARASINDAKİ BAĞLANTI YOLUNDA YOL ÇİZGİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.