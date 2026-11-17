OMÜ'de kompost tesisi atıkları organik gübreye dönüştürüyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) yemekhane ve kantinlerden çıkan yiyecek atıkları, üniversite bünyesinde kurulan kompost tesisinde işlenerek toprak iyileştirici bir ürüne dönüştürülüyor. Tesiste elde edilen ürün hem kampüs peyzajında kullanılıyor hem de akademik çalışmalara kaynak sağlıyor.

Tesisin çalışma sistemi:

OMÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Kuleyin tesisin işleyişini şöyle anlattı: gelen atıklar önce bir parçalama ünitesinden geçiriliyor, ardından nem ve ısı ile karbon/azot oranı gibi parametrelerin ayarlanabildiği bölümlerde işleniyor. Bu parametreler kontrollü şekilde düzenlendiğinde yiyecek atıkları daha hızlı ve sağlıklı biçimde komposta dönüşüyor.

Kullanım alanları ve akademik katkı:

Elde edilen kompost, hijyenik ve güvenilir bir ürün olarak bahçede, saksıda veya ormanda toprağın organik madde ihtiyacını ve su tutma kapasitesini iyileştiriyor. Böylece yiyecek atıkları çöp depolama tesislerine gitmiyor, depolama tesislerinin ömrü uzuyor ve atıklar faydalı bir ürüne dönüşüyor. Yaklaşık bir yıldan fazla süredir faaliyet gösteren tesis, ayrıca TÜBİTAK projeleri ve birkaç yüksek lisans tezine katkı sağlıyor; elde edilen son ürün üniversitenin park ve bahçelerinde kullanılıyor.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ’NDE (OMÜ) YEMEKHANE VE KANTİNLERDEN ÇIKAN YİYECEK ATIKLARI, KURULAN KOMPOST TESİSİNDE İŞLENEREK TOPRAK İYİLEŞTİRİCİ ORGANİK GÜBREYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR.