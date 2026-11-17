Çermik'te sürüler halinde görülen dağ keçileri merayı renklendiriyor

görüntülerin kaynağı ve bölgenin özellikleri:

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Bayat Mahallesi'nde, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde çok sayıda dağ keçisi bir arada görüldü. Görüntüleri kaydeden Mustafa Göktepe, sürü hâlinde dolaşan hayvanların merada beslendiğini aktardı.

Coğrafi yapısı nedeniyle bölge, dağ keçilerinin barınmasına elverişli alanlar sunuyor. Yerel gözlemler, son dönemde bu türün popülasyonunda artış olduğuna işaret ederken, yaban hayatına kattığı görsel zenginlik dikkat çekiyor.

kaçak avlanma ve uygulanacak ceza:

Haberde yer alan bilgilere göre, dağ keçilerinin kaçak avlanması durumunda 940 bin lira tutarında cezai işlem uygulanıyor. Bu yaptırım, türün korunmasına yönelik hukuki yaptırımların bir parçası olarak öne çıkıyor ve bölgedeki hassas dengenin korunmasının önemini vurguluyor.

ÇERMİK İLÇESİNDE, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA BULUNAN DAĞ KEÇİLERİ SÜRÜ HALİNDE GÖRÜNTÜLENDİ.