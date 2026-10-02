Çimko'dan Halep'e entegre çimento üretim üssü yatırımı

Proje kısa özeti:

SANKO Holding bünyesindeki Çimko, Suriye’nin Halep kentinde yaklaşık 200 milyon dolar değerinde bir entegre çimento fabrikası yatırımı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Proje, bölgedeki yeniden imar sürecine katkı sağlayacak yerinde üretim kapasitesi ve modern sanayi altyapısıyla öne çıkıyor.

kapasite ve işletme modeli:

Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilecek tesis iki temel aşamada planlandı. Fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 1,5 milyon ton klinker ve 2 milyon ton çimento olarak öngörülüyor. Doğrudan yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlaması hedeflenen yatırım, hammadde ocaklarına ve ana ulaşım koridorlarına yakın Al-Muslimiyah mevkiinde konumlandırılacak.

stratejik konum ve hedefler:

Halep’in kuzeyindeki sanayi bölgesinde kurulacak fabrika, yerel çimento ihtiyacını doğrudan karşılamayı ve bölgenin yeniden yapılandırma süreçlerinde tedarik zincirine destek olmayı amaçlıyor. Çimko’nun bu adımı, şirketin uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirirken bölgesel ekonomik canlanmaya katkı sağlamayı hedefliyor.

İmza töreni ve katılımcılar:

Protokol, 1 Ekim 2026 tarihinde Halep’te düzenlenen törende Çimko ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile Suriye Çimento ve Yapı Malzemeleri Üretim ve Pazarlama Şirketi OMRAN’ın Genel Müdürü Mahmud Fadile tarafından imzalandı. Törene ayrıca Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar, Suriye Büyükelçisi Dr. Nuh Yılmaz, Suriye Yatırım Otoritesi Halep Başkanı Mim. Mohammad Hazim Lutfi ve Halep Valisi Azzam El-Garib katıldı.

Etkinlikte Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, Halep Ticari Ataşeleri Sefa Akyol ve Tekin Çitoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdulkadir Sökücü, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile diğer sektör temsilcileri de hazır bulundu.

yetkili açıklamaları ve beklenen etkiler:

SANKO Holding ve Çimko Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, holdingin 120 yılı aşan sanayi deneyimiyle bölgesel kalkınmaya katkı sunma hedefini vurguladı. Konukoğlu, yatırımın Suriye’deki ilk Türk menşeli entegre çimento fabrikası olması sebebiyle önem taşıdığını ve tesisin yerel altyapı ihtiyaçlarına üst düzey yanıt vereceğini belirtti.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar ise yapılan yatırım için Türkiye, Sanko Holding ve Çimko’ya teşekkür ederek, bu tür anlaşmaların teknoloji transferi ve sanayinin canlandırılması açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Bakan, Halep’in tarihsel ve sanayi anlamındaki önemine atıfta bulunarak geliştirilen yatırım fırsatlarının bölgenin yeniden yapılanmasında rol oynayacağını ifade etti.

Proje, hem yatırımcı perspektifinden Çimko’nun uluslararası profilini güçlendirme hem de Halep özelinde yerel üretim kapasitesini artırma amaçlarını bir arada taşıyor. Modern üretim altyapısı ve lojistik avantajları sayesinde bölgedeki çimento talebinin yerinde ve sürdürülebilir şekilde karşılanması hedefleniyor.

Resmi protokolün imzalanması, Suriye’deki yeniden imar sürecine yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor; yatırımın uygulanması ve tesisin işletmeye alınması ile birlikte bölgesel istihdam ve üretim kapasitesinde ölçülebilir etkiler bekleniyor.

ÇİMKO, HALEP’TE YENİ ENTEGRE ÇİMENTO FABRİKASI YATIRIMINI HAYATA GEÇİRMEYE HAZIRLANIYOR