Canlı müzik işletmelerinde ses denetimi ve izin süreci

İzin belgesi çalışmaları sürüyor
Bayburt’ta canlı müzik yayını yapan işletmelere yönelik Müzik Yayın İzin Belgesi işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Süreç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.
Akustik ölçüm ve rapor süreci:
İşletmelerin akustik ölçüm raporları, yetkili laboratuvarlar tarafından hazırlanıyor. Hazırlanan raporlar, Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde müdürlük tarafından değerlendirmeye alınıyor.
Değerlendirme ve hedef:
İncelemeler sonucunda mevzuatta belirlenen gürültü sınır değerlerini sağlayan işletmelere Müzik Yayın İzin Belgesi düzenleniyor. Uygulamayla canlı müzik yayını yapan işletmelerin çevresel gürültü mevzuatına uygun faaliyet göstermesi ve çevresel gürültünün kontrol altında tutulması amaçlanıyor.
CANLI MÜZİK İŞLETMELERİNDE GÜRÜLTÜ KRİTERLERİ İNCELENİYOR
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