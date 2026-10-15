Dolar 49,4127 +0,07%
Euro 55,5418 +0,54%
Bist 12.060,11 -0,48%
Altın Gram 6.608,96 +1,27%
EUR/USD 1,1218 +0,55%
Brent Petrol 104,53 -1,44%
--°

Canlı müzik işletmelerinde ses denetimi ve izin süreci

Bayburt'ta canlı müzik yapan işletmelerin akustik ölçüm raporları inceleniyor; mevzuata uygun olanlara Müzik Yayın İzin Belgesi verilecek.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Canlı müzik işletmelerinde ses denetimi ve izin süreci

İzin belgesi çalışmaları sürüyor

Bayburt’ta canlı müzik yayını yapan işletmelere yönelik Müzik Yayın İzin Belgesi işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Süreç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.

Akustik ölçüm ve rapor süreci:

İşletmelerin akustik ölçüm raporları, yetkili laboratuvarlar tarafından hazırlanıyor. Hazırlanan raporlar, Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde müdürlük tarafından değerlendirmeye alınıyor.

Değerlendirme ve hedef:

İncelemeler sonucunda mevzuatta belirlenen gürültü sınır değerlerini sağlayan işletmelere Müzik Yayın İzin Belgesi düzenleniyor. Uygulamayla canlı müzik yayını yapan işletmelerin çevresel gürültü mevzuatına uygun faaliyet göstermesi ve çevresel gürültünün kontrol altında tutulması amaçlanıyor.

CANLI MÜZİK İŞLETMELERİNDE GÜRÜLTÜ KRİTERLERİ İNCELENİYOR

CANLI MÜZİK İŞLETMELERİNDE GÜRÜLTÜ KRİTERLERİ İNCELENİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dedekuyusu caddesi baştan sona yenilendi: vatandaşların kullanımına açıldı
images

Akdeniz’de mahalle yolları sıcak asfaltla baştan sona yenilendi
images

Kocaeli'de sanayi bölgesinde üretim ve araçlar suya gömüldü
images

Çine'de hayvan ticaretine sağlık odaklı dönüş

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hasanefendi'de fren manevrası kaza getirdi

Gece yarısı İpekyolu'nda kaza: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Akdeniz’de mahalle yolları sıcak asfaltla baştan sona yenilendi

Eczaneden dört binlik kozmetik çalınması: şüpheli ödeme yaptığını savundu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı