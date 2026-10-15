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Kocaeli'ne sağanak uyarısı: zorunlu olmadıkça yollara çıkmayın

Kocaeli Valiliği, gün boyu devam edecek aşırı yağış nedeniyle acil ve zorunlu olmayanların trafiğe çıkmamasını, D-130 için alternatif güzergahların kullanılmasını istedi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Kocaeli'ne sağanak uyarısı: zorunlu olmadıkça yollara çıkmayın

Kocaeli valiliği uyardı

Kocaeli Valiliği, son meteorolojik verilere dayanarak kent genelinde gün boyu etkili olacak aşırı yağışlar konusunda vatandaşları uyardı. Yapılan duyuruda, günlük yaşam ve ulaşımda aksamalara yol açabilecek olumsuz koşullar gerekçesiyle halktan tedbirli olmaları istendi.

valiliğin açıklaması:

Açıklamada, acil ve zorunlu haller dışında trafiğe çıkılmaması gerektiği vurgulandı. Valilik, meteorolojik verilerin yoğun yağışın gün boyunca süreceğine işaret ettiğini belirterek vatandaşların riskleri en aza indirecek şekilde hareket etmelerini istedi.

sürücülere yönlendirme:

Ulaşım uyarısında özellikle D-130 Karayolu üzerinde aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi. Valilik, seyahat etmek zorunda olan vatandaşların Yeniköy Kavşağı ile Karşıyaka Kavşağı arasındaki alternatif güzergâhları kullanmalarını önerdi ve ulaşım güvenliğinin öncelik olacağı hatırlatıldı.

Vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri, zorunlu haller dışında seyahat etmemeleri ve gerekli durumlarda ilgili kurumların yönlendirmelerine uymaları istendi.

KOCAELİ&#039;DE YAĞIŞ SU BASKINLARINA YOL AÇTI

KOCAELİ'DE YAĞIŞ SU BASKINLARINA YOL AÇTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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