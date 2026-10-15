Kocaeli'ne sağanak uyarısı: zorunlu olmadıkça yollara çıkmayın

Kocaeli valiliği uyardı

Kocaeli Valiliği, son meteorolojik verilere dayanarak kent genelinde gün boyu etkili olacak aşırı yağışlar konusunda vatandaşları uyardı. Yapılan duyuruda, günlük yaşam ve ulaşımda aksamalara yol açabilecek olumsuz koşullar gerekçesiyle halktan tedbirli olmaları istendi.

valiliğin açıklaması:

Açıklamada, acil ve zorunlu haller dışında trafiğe çıkılmaması gerektiği vurgulandı. Valilik, meteorolojik verilerin yoğun yağışın gün boyunca süreceğine işaret ettiğini belirterek vatandaşların riskleri en aza indirecek şekilde hareket etmelerini istedi.

sürücülere yönlendirme:

Ulaşım uyarısında özellikle D-130 Karayolu üzerinde aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi. Valilik, seyahat etmek zorunda olan vatandaşların Yeniköy Kavşağı ile Karşıyaka Kavşağı arasındaki alternatif güzergâhları kullanmalarını önerdi ve ulaşım güvenliğinin öncelik olacağı hatırlatıldı.

Vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri, zorunlu haller dışında seyahat etmemeleri ve gerekli durumlarda ilgili kurumların yönlendirmelerine uymaları istendi.

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