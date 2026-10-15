Kemerburgaz Cendere yolunda yükselen sular trafiği aksattı

Kemerburgaz Cendere yolunda araçlar su içinde kaldı

İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak yağış, şehir genelinde özellikle Kemerburgaz, Kağıthane ve Sarıyer çevresinde yoğun etkiler yarattı. Rekor düzeydeki yağış sonucu bazı bölgelerde su baskınları görüldü, yollar göle döndü ve ulaşım aksadı.

yollar ve mahsur kalan sürücüler:

Cendere yolu üzerinde su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı; hem araçlar hem de sürücüler mahsur kaldı. Bölgede bazı güzergâhlarda ulaşımın uzun süreli aksadığı bildirildi.

ekiplerin müdahalesi ve görüntüler:

Kurtarma ve trafik ekipleri olay yerine yönlendirildi, çalışmalar mahsur kalanları güvenli bölgelere ulaştırmaya yönelik sürdü. Yolda kalan araçlar ve ekiplerin müdahaleleri dron ile havadan görüntülendi; görüntüler su baskınlarının yer yer geniş alanları etkilediğini gösterdi.

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE KEMERBURGAZ CENDERE YOLUNDA KALAN ARAÇLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.