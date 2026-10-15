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Beydağları karla beyaza büründü, Antalya yeni güne güneşle başladı

Gece etkili gök gürültülü ve şiddetli sağanak, Antalya'nın yükseklerinde kara dönüştü; 3 bin 86 rakımlı Beydağları karla kaplanıp kent güneşi karşıladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Beydağları karla beyaza büründü, Antalya yeni güne güneşle başladı

Beydağları'nda beyaz örtü:

Antalya’da gece saatlerine kadar süren gök gürültülü ve şiddetli sağanak yağış, yüksek kesimlerde yağış tipinin değişmesine yol açtı. 3 bin 86 rakımlı Beydağları zirveleri karla kaplanarak beyaz bir örtü oluşturdu ve bölgedeki manzara gece boyunca beyaza döndü.

kent merkezinde güneş, yüksekte kar:

Şiddetli yağışın sona ermesiyle Antalya yeni güne güneşli bir hava ile başladı. Kent merkezinde güneş yüzünü gösterirken, yüksek kesimlerdeki kar örtüsü ile şehirdeki açık hava arasında belirgin bir kontrast oluştu.

yüksek rakımda sıcaklık düşüşü etkili oldu:

Yükseklerde sıcaklığın düşmesi, sağanak yağışı kısa sürede kara dönüştürdü. Bu tür ani geçişler özellikle 3 bin 86 rakımlı alanlarda kar örtüsünün hızla oluşmasına neden olurken, bölgedeki hava koşullarının değişkenliğini gözler önüne serdi.

ANTALYA’DA GECE SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLAN GÖK GÜRÜLTÜLÜ VE ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN...

ANTALYA’DA GECE SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLAN GÖK GÜRÜLTÜLÜ VE ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN, KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE BULUNAN BEYDAĞLARI’NA KAR YAĞDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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