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Çapa'nın hizmet boşluğunu dolduran 300 yataklı Esenyurt hastanesi İstanbul Üniversitesi'ne tahsis edildi

Memişoğlu, Çapa tahliyesi sonrası hizmetlerin sürmesi için Esenyurt'taki 300 yataklı hastanenin İstanbul Üniversitesi'ne tahsis edildiğini duyurdu.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Çapa'nın hizmet boşluğunu dolduran 300 yataklı Esenyurt hastanesi İstanbul Üniversitesi'ne tahsis edildi

Esenyurt'taki yeni hastane İstanbul Üniversitesi'ne tahsis edildi:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi Çapa ve Esenyurt yerleşkeleri toplu açılış ve temel atma töreninde, Çapa'daki eski mono blok binanın deprem tetkikleri nedeniyle tahliye edilmesinin ardından hizmet sürekliliğini sağlamak amacıyla Esenyurt'ta inşa edilen 300 yataklı devlet hastanesinin İstanbul Üniversitesi'ne tahsis edildiğini açıkladı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar de katıldı.

Tahsis ve hizmet devamlılığı:

Memişoğlu, Çapa'daki tahliye kararının ardından sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması için üniversite ile iş birliği içinde hareket ettiklerini belirtti. Bakan, Esenyurt'taki tesisin üniversitenin deneyimiyle birlikte vatandaşlara şifa vereceğini vurguladı ve bu adımın, Çapa'daki sağlık kapasitesinin korunmasına yönelik pratik bir çözüm olduğunu söyledi. Açıklamada, tahsis kararının Cumhurbaşkanı talimatları doğrultusunda alındığı ifade edildi.

Yatırımlar, tarihsel bağ ve teknoloji vurgusu:

Programda konuşan Memişoğlu, son 10 yılda İstanbul'a yapılan yatırımın boyutlarına da dikkat çekerek, yaklaşık 14 bin yatak kapasiteli 26 hastane ve 5 ağız diş sağlığı merkezi kazandırıldığını hatırlattı. Konuşmasında ayrıca İstanbul'un tarihsel sağlık mirasına atıf yaparak, Fatih ve Süleymaniye Darüşşifası ile Tıbhane-i Amire'nin modern tıp eğitim ve altyapısının temellerini oluşturduğunu söyledi. Bakan, Türkiye'nin bugün ileri tanı ve tedavi hizmetlerini sunduğunu, yerli sağlık teknolojileri geliştirildiğini ve bu çalışmaların ülkeyi dünyada örnek konuma getirdiğini belirtti.

Tören, Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın hitabıyla başladı; açılış ve temel atma programında yapılan konuşmalar, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin köklü geçmişi ile yeni yatak kapasitesinin birleşerek sunacağı hizmetlerin altını çizdi. Memişoğlu'nun açıklaması, özellikle Çapa'daki geçici kapasite kaybının telafisi açısından önem taşıyor ve yeni tahsisin şehirdeki sağlık hizmet ağını desteklemesi bekleniyor.

Bakan Memişoğlu: &quot;Esenyurt’taki 300 yataklı hastaneyi İstanbul Üniversitesi’ne tahsis...

Bakan Memişoğlu: "Esenyurt’taki 300 yataklı hastaneyi İstanbul Üniversitesi’ne tahsis ettik"

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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