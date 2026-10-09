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Çarşamba'da iş yerinde kumar baskını: 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza

Çarşamba'da bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye toplam 58 bin 20 TL idari ceza verildi; masadaki 17 bin 300 TL ve 50 euroya el konuldu.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çarşamba'da iş yerinde kumar baskını: 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza

Denetimde tespit edilenler:

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, bir iş yerinde kumar oynandığı belirlendi. Denetimde toplam 5 kişinin kumar oynadığı tespit edilerek işlem yapıldı.

Olay yerinde yapılan inceleme sonucu, kumar oynayanlara yönelik idari yaptırım uygulandı. Uygulamanın ayrıntıları ve el konulan miktarlar aşağıda yer alıyor.

El konulan para ve maddi miktarlar:

Operasyon sırasında masada bulunan para ve dövize de el konuldu. Masadaki miktarlar arasında 17 bin 300 TL ile 50 euro bulunuyordu; ayrıca kumar oynayanlara toplam 58 bin 20 TL idari para cezası uygulandı.

İş yeri sorumlusu hakkında işlem:

İş yeri sorumlusu olarak belirlenen S.G. (41) hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve hukuki süreç Emniyet ve adli makamlar tarafından sürdürülüyor.

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ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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