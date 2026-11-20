Denetimin kapsamı:

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı trafik denetleme ekipleri Kızılot Mahallesi'nde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama noktasında araçlar tek tek durdurularak, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı.

Arama ve kontrol uygulamaları:

Denetimler sırasında şüpheli görülen araç ve kişiler üzerinde ekipler tarafından detaylı aramalar gerçekleştirildi. Uygulamanın amacı, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması ile trafik kurallarına uyulmasının teşvik edilmesiydi.

Sürücülere bilgilendirme ve yaptırımlar:

Ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymanın önemi konusunda bilgilendirmede bulundu. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere ise gerekli idari işlemler kapsamında idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, bu tür denetimlerin kamu güvenliği ve trafik güvenliğini artırma hedefiyle düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti.

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ. UYGULAMADA ARAÇLAR TEK TEK DURDURULARAK, SÜRÜCÜ VE YOLCULARIN KİMLİK KONTROLLERİ YAPILDI.