Samsun'da 2027 bütçesi: büyükşehir ve 17 ilçe toplam yaklaşık 49,7 milyar lira

2027 tahmini bütçeler açıklandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Meclisi, 2027 yılına ilişkin tahmini gelir ve gider bütçelerini görüşerek karara bağladı. Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapılan toplantıda, toplam 55 gündem maddesinden mali bütçeyle ilgili 21 madde özel olarak ele alındı.

büyükşehir ve ilçe bütçelerinin dağılımı:

Alınan karara göre Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 yılı tahmini bütçesi 25 milyar 552 milyon TL olarak kayda geçerken, 17 ilçe belediyesinin toplam tahmini bütçesi ise 24 milyar 113 milyon TL oldu. Böylece kent genelindeki toplam tahmini bütçe 49 milyar 665 milyon TL olarak belirlendi. İlçe bazında tahmini bütçeler şu şekilde açıklandı: İlkadım 3 milyar 810 milyon TL, Atakum 4 milyar 750 milyon TL, Bafra 2 milyar 375 milyon TL, Çarşamba 2 milyar 270 milyon TL, Vezirköprü 1 milyar 534 milyon TL, Canik 2 milyar 50 milyon TL, Terme 1 milyar 660 milyon TL, Tekkeköy 1 milyar 550 milyon TL, Havza 919 milyon TL, Alaçam 514 milyon TL, 19 Mayıs 470 milyon TL, Ayvacık 230 milyon TL, Kavak 471 milyon TL, Salıpazarı 300 milyon TL, Asarcık 640 milyon TL, Ladik 353 milyon TL ve Yakakent 217 milyon TL.

meclis kararları ve kabul edilen teklifler:

Toplantıda, meclis üyelerine ve ilçe belediye başkanlarına teşekkür eden Nihat Soğuk, yeni yıl için onaylanan bütçelerin kent ve vatandaşlar adına hayırlı olmasını diledi. Ayrıca SBB'nin 2027 Performans Programı oy birliğiyle kabul edildi. Alaçam İlçe Belediyesi'nin 2026 bütçesine ek talep ettiği 36 milyon TLlik öneri kabul edilirken, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı içinde iş makineleri ve trencher satın almak amacıyla 125 milyon TL kredi kullanmasına ilişkin teklif de onaylandı.

Bütçe dışındaki diğer gündem maddeleri ise önceki oturumlarda komisyonlara havale edilmiş olup, kalan maddeler yeni hafta başında başlayacak komisyon ve meclis toplantılarında görüşülerek karara bağlanacak.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE (SBB) MECLİSİ’NDE SBB’NİN 2027 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ 25 MİLYAR 552 MİLYON TL VE DİĞER 17 İLÇENİN TAHMİNİ BÜTÇESİ 24 MİLYAR 113 MİLYON TL OLMAK ÜZERE TOPLAM 49 MİLYAR 665 MİLYON TL OLARAK BELİRLENDİ.