çarşamba'da üreticilere kapsamlı tarım eğitimi verildi

çarşamba'da üreticilere kapsamlı tarım eğitimi:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde yürütülen Cuma Buluşmaları programı kapsamında Samsun'un Çarşamba ilçesinde üreticilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beyyenice Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelerek güncel uygulamalar ve risk yönetimi konularında eğitim verdi.

destekler ve hibe imkânları:

Toplantıda, yeni tarımsal destekleme modeli hakkında üreticilere ayrıntılı bilgi sunuldu. Ayrıca KKYP (Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı) kapsamındaki hibe destekleri ve başvuru süreçleri üzerinde duruldu. Katılımcılara, desteklerin hedefleri, başvuru şartları ve daha etkin faydalanma yollarına ilişkin uygulamalı açıklamalar yapıldı.

zararlılar, hastalıklar ve risk yönetimi:

Eğitimde kahverengi kokarca ile mücadele yöntemleri ve izleme-takip uygulamaları anlatıldı. Fındıkta görülen hastalık ve zararlılar konusunda koruyucu tedbirler, erken teşhis ve sahada uygulanacak müdahale seçenekleri üreticilere aktarıldı. Ayrıca anız yangınlarının önlenmesi, su verimliliğini artırmaya yönelik uygulamalar ile tarımsal üretimde yaban hayvanlarının verdiği zararlarla mücadele konuşuldu.

sigorta ve sürdürülebilir üretim uygulamaları:

Toplantıda TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) uygulamaları da ele alındı; sigorta kapsamı, hasar bildirimi ve prim desteği mekanizmaları hakkında bilgi verildi. Programın amacı, üreticilere hem destek kaynaklarını etkin kullanma hem de üretimde riskleri azaltma konusunda yol göstermek olarak belirtildi.

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE DÜZENLENEN "CUMA BULUŞMALARI" KAPSAMINDA ÜRETİCİLERE TARIMSAL DESTEKLER, KAHVERENGİ KOKARCA İLE MÜCADELE, FINDIK HASTALIKLARI VE SU VERİMLİLİĞİ GİBİ KONULARDA EĞİTİM VERİLDİ.