Çarşı Melikgazi kasımpatı günleriyle renkleniyor

kasımpatı günleri çarşı melikgazi'yi süsleyecek:

Melikgazi Belediyesi, 7-15 Kasım tarihlerinde Çarşı Melikgazi'yi kapsamlı bir kasımpatı düzenlemesiyle donatıyor. Etkinlik, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek olmasıyla öne çıkıyor ve ziyaretçilere renkli, eğlenceli ve görsel açıdan dikkat çeken bir deneyim sunmayı hedefliyor.

görsel tasarımlar ve alan düzenlemeleri:

Çarşı Melikgazi, birbirinden özel tasarımlarla hazırlanmış binlerce kasımpatıyla kaplanacak. Bitkiler farklı düzenlemeler ve sergi alanları oluşturarak fotoğraf köşeleri ve gezinti alanları sağlayacak; hazırlanan kompozisyonlar ziyaretçilere geniş görsel çeşitlilik sunacak.

başkanın daveti ve program vurgusu:

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, etkinlik öncesindeki açıklamasında tüm vatandaşları Kasımpatı Günleri'ne davet etti. Palancıoğlu, '7-15 Kasım tarihleri arasında sizleri Çarşı Melikgazi'de rengarenk kasımpatıları görmeye, fotoğraf çektirmeye ve çeşitli etkinliklere ailenizle birlikte katılmaya bekliyoruz' diyerek programın ailelere ve fotoğraf meraklılarına hitap ettiğini; ayrıca sürpriz etkinliklerin süreceğini belirtti.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ, TÜRKİYE’DE İLK KEZ DÜZENLENECEK OLAN KASIMPATI GÜNLERİ İLE VATANDAŞLARA RENKLİ, EĞLENCELİ VE GÖRSEL AÇIDAN UNUTULMAZ BİR ETKİNLİK SUNMAYA HAZIRLANIYOR. 7-15 KASIM TARİHLERİ ARASINDA ÇARŞI MELİKGAZİ’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİK İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI.