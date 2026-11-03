İlk 4,5 saat belirleyici: inmede erken müdahale kalıcı hasarı azaltıyor

uzmandan inme uyarısı

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği'nden Prof. Dr. İpek Midi, inmede erken müdahalenin kalıcı engellilik riskini önemli ölçüde düşürebileceğini belirtiyor. Midi, uygun belirtiler görüldüğünde zaman kaybetmeden acil yardım çağrılmasının hayat kurtardığını vurguluyor.

inmenin nedenleri ve görülme sıklığı:

Prof. Dr. İpek Midi, inmelerin beyni besleyen damarlardan birinin tıkanması veya yırtılması sonucu ortaya çıktığını, tıkayıcı inmenin oranının %80-85, kanamalı inmenin ise %10-15 civarında olduğunu aktarıyor. İnmenin sadece yaşlılarda değil, gençlerde de görülebildiğini söyleyen Midi, her 10 vakadan birinin genç yaş grubunda ortaya çıktığını ve özellikle 50 yaş altı kişilerde de dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

belirti ve acil davranış:

Yüzde kayma, kol veya bacakta güçsüzlük, his kaybı ve konuşma bozukluğu önemli uyarı işaretleri olarak öne çıkıyor. Bu belirtilerden herhangi biri fark edildiğinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranmamalı; hastalar uygun inme merkezlerine yönlendirilerek nörolojik muayene ve beyin görüntülemeleri ile hızla değerlendirilir.

Tedavi sürecinde zaman kritik rol oynuyor. Midi, damardan uygulanan pıhtı eritici tedaviden yararlanma şansının, hastanın ilk 4,5 saat içinde başvurmasına bağlı olduğunu vurguluyor ve ne kadar erken müdahale edilirse kalıcı engelliliğin o kadar azaltılabileceğini ifade ediyor.

risk faktörleri ve korunma yolları:

Hipertansiyon, yüksek kolesterol, şeker hastalığı, kalp ritim bozuklukları ve ailede inme öyküsünün önemli risk faktörleri arasında sayılıyor. Midi, bu durumların hekim kontrolünde izlenmesi gerektiğini; tansiyonun düzenli ölçülmesini, kolesterol ve kan şekerinin kontrol altına alınmasını ve diyabet hastalarında üç aylık ortalamayı gösteren HbA1c değerinin takip edilmesini öneriyor.

Yaşam tarzı değişiklikleri de riskin azaltılmasında etkili. Düzenli egzersiz, katı yağlardan kaçınma ve Akdeniz diyeti ağırlıklı beslenme gibi alışkanlıklar ile risk faktörleri kontrol altına alınabilir. Kalpte ritim problemi saptananlarda uygun tedavilerin uygulanması da inme riskini düşürüyor.

Prof. Dr. İpek Midi son olarak, düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekerek, değerlerde yükseklik tespit edildiğinde aile hekimine başvurulması gerektiğini ve risk faktörleri kontrol edildiğinde inmenin %90 oranında önlenebileceğini sözlerine ekliyor.

PROF. DR. İPEK MİDİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU