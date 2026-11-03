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Prostat farkındalığı hayat kurtarıyor: erken tanıda tedavi mümkün

Prostat hastalıkları yaygın; 40 yaşından itibaren yıllık taramalar ve 60 yaş üstü düzenli üroloji kontrolleri erken teşhis ve tedavi şansı sunuyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Serkan Varol

Prostat farkındalığı hayat kurtarıyor: erken tanıda tedavi mümkün

Prostat hastalıklarında erken tanının önemi

Fırat Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tunç Ozan, toplumda yaygın görülen prostat sorunlarına dikkat çekti. Ozan, prostat hastalıklarını iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere iki ana gruba ayırdı ve özellikle farkındalığın artırılmasının teşhis ve tedavi süreçlerinde belirleyici olduğunu belirtti.

İyi huylu prostat hastalıkları ve belirtileri:

İyi huylu tablolar arasında en sık görülenler prostatit (prostat iltihabı) ve iyi huylu prostat büyümesidir. Prostatit genç erişkinleri daha çok etkileyebilir; akut prostatit ani ve gürültülü başlayabilir, idrar yaparken yanma, kasık ağrısı ve idrar yapma güçlüğü ile kendini gösterir. Zamanla kronikleşebilir; şikâyetler dönemsel olarak azalabilir veya yeniden artış gösterebilir. Tedavide yaşam tarzı düzenlemeleri, gerektiğinde antibiyotik veya diğer medikal yaklaşımlar kullanılabiliyor ve doğru yönetimle hastanın konforu artırılabiliyor.

İyi huylu prostat büyümesi genellikle 50–60 yaş ve üzerindeki erkeklerde daha sık görülür. Bu durumda ana yakınma idrar yapmada zorlanma, sık idrara çıkma veya idrar yolu enfeksiyonu öyküsü olabilir. Öncelikle ilaç tedavileri ile prostatın küçültülmesi hedeflenir; gerekirse kombinasyon tedavilerine başvurulur. İlaçlara yanıt alınamazsa cerrahi seçenekler gündeme gelir ve bunlar prostatın büyüklüğüne ve konumuna göre kapalı veya açık yöntemlerle uygulanır.

Prostat kanseri: tarama ve erken tedavi fırsatı:

Prof. Dr. Ozan, prostat kanserinin ihmal edilmemesi gereken bir hastalık olduğunu vurguladı. Erken evrede tamamıyla kür olabilecek tedavi imkânı bulunduğunu belirten Ozan, bu yüzden düzenli taramanın önemine işaret etti. Özellikle 40 yaşından itibaren yıllık taramalara katılmanın ve 60 yaş üzerindeki erkeklerin semptomlarını iyi izleyip düzenli üroloji kontrolünde olmalarının kritik olduğunu söyledi.

Yıllık taramalar genellikle parmakla makat bölgesinden yapılan prostat muayenesi (rektal muayene) ve PSA (prostata ait ve prostat kanserinde artabilen biyokimyasal parametre) ölçümü şeklinde yürütülür. Bu taramalar sonucunda kanser şüphesi veya tanısı ortaya çıkarsa ek tetkikler istenebiliyor. Ozan, farkındalık arttıkça hastaların doktora başvurma sıklığının yükseldiğini; bunun da erken tanı ve hastalıksız sağ kalım oranlarını olumlu etkilediğini kaydetti.

Özetle, prostatla ilgili şikâyetlerin vakit kaybetmeden değerlendirilmesi, belirtiler olmasa bile önerilen yaş ve aralıklarda taramalara katılınması; tedavi başarısını ve yaşam kalitesini artırıyor. Prof. Dr. Tunç Ozan, toplumda bu bilinç düzeyi yükseldikçe hem tanı konma oranlarının hem de erken dönemde başarıyla tedavi edilen hasta sayısının artacağını ifade etti.

PROF. DR. TUNÇ OZAN

PROF. DR. TUNÇ OZAN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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