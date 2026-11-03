Gençler evlerinde kutlandı: AK Parti İstanbul il gençlik kolları 39 ilçede eş zamanlı ziyaret yaptı

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları'ndan ev ziyaretleri

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, "Genç Arazi" programı çerçevesinde İstanbul genelinde gençlere yönelik ev ziyaretleri düzenledi. Ziyaretlerin ana amacı, gençlerle birebir iletişim kurmak ve onların doğum günlerini evlerinde kutlayarak teşkilat ile bağlarını güçlendirmek olarak açıklandı.

programın kapsamı ve Esenyurt ayağı:

Program kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı ziyaretler gerçekleştirildi. Esenyurt ayağına İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve yürütme kurulu üyeleri katıldı. İlçede yapılan ziyaretlerde toplam 670 gencin doğum günü evlerinde kutlandı; Yüce, Esenyurt'ta bu hafta sonu yaklaşık 700 gencin doğum gününü bizzat evlerine giderek kutlayacaklarını belirtti.

hedefler ve saha çalışmasının hedef kitlesi:

Yürütülen çalışmanın öncelikli hedefi, yıl sonuna kadar ilk defa oy kullanacak gençlere ulaşmak. İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, İstanbul genelinde şu anda binin üzerinde genç arkadaşın evlerinde ziyaret edilip doğum günlerinin kutlandığını söyleyerek, yıl sonuna kadar da 100 bine yakın gençle bir araya gelmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Yüce, programın sürekliliğine işaret ederek tüm teşkilat mensuplarına başarı dileklerinde bulundu ve gençlere uzun ömürlü, mutlu bir yaş temennisinde bulundu. Ziyaretlerde gençlerle yapılan sohbetler, beklentiler ve yerel gündem konularında doğrudan geri bildirim alma fırsatı sağladı.

Genç Arazi uygulaması, saha takvimi ve ziyaret yoğunluğu bakımından parti gençlik kollarının iletişim modeline yeni bir örnek oluşturuyor. Yerel ziyaretler, gençlerin siyaset ve toplumsal katılım süreçlerine daha aktif dahil edilmesi amaçlarıyla planlanıyor ve önümüzdeki dönemde benzer etkinliklerin sürdürüleceği ifade ediliyor.

AK Parti İstanbul’dan gençlere doğum günü sürprizi