Esogü'de kumar ve dijital bağımlılığa özel poliklinik hizmeti

davranışsal bağımlılıkların tanı ve tedavisi:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde hizmet veren Davranışsal Bağımlılıklar Polikliniği, başta kumar oynama bozukluğu olmak üzere dijital oyunlar, internet ve sosyal medya kullanımıyla ilişkili sorunlar yaşayan bireylere yönelik psikiyatrik değerlendirme ve tedavi sunuyor. Poliklinik, davranışların kontrol edilememesi ve kişinin kendisine ya da çevresine zarar vermesine rağmen bu davranışları sürdürmesi durumlarında profesyonel destek sağlıyor.

hangi sorunlar değerlendiriliyor:

Poliklinikte öncelikli olarak kumar oynama bozukluğu ele alınırken aynı zamanda dijital oyun bağımlılığı, aşırı internet kullanımı ve sosyal medya kaynaklı işlevsellik kayıpları gibi davranışsal bağımlılıklar değerlendirilip tedavi planları oluşturuluyor. Bu sorunların aile ilişkileri, iş ve eğitim hayatı ile ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bırakabileceği vurgulanıyor.

poliklinik hizmetleri ve başvuru:

ESOGÜ Tıp Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Leman Deniz Tarlacık konuyla ilgili olarak, "Kişinin bu davranışlara giderek daha fazla zaman ayırması, azaltmak veya bırakmak istemesine rağmen bunu başaramaması ve yaşadığı olumsuzluklara rağmen davranışını sürdürmesi, profesyonel destek ihtiyacına işaret edebilir. Davranışsal bağımlılıklar, uygun değerlendirme ve tedavi yöntemleriyle ele alınabilen ruh sağlığı sorunlarıdır." ifadelerini kullandı.

Hastanenin Davranışsal Bağımlılıklar Polikliniği pazartesi günleri öğleden sonra hizmet veriyor. Randevu ve başvuru işlemleri hakkında bilgi almak için Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Poliklinik Sekreterliği'ne başvurulması gerekiyor.

KONU İLE İLGİLİ BİLGİ VEREN ESOGÜ TIP FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI’NDAN ÖĞR. GÖR. DR. LEMAN DENİZ TARLACIK, DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLARIN, KİŞİNİN BAZI DAVRANIŞLARI KONTROL ETMEKTE ZORLANMASI VE BU DAVRANIŞLARI KENDİSİNE VEYA ÇEVRESİNE ZARAR VERMESİNE RAĞMEN SÜRDÜRMESİYLE ORTAYA ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ.