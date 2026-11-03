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Mevlana Kalkınma Ajansı'nın teknik desteğiyle Konya gençlik takımları TEKNOFEST 2026'da derece aldı

MEVKA destekli Konya Gençlik Teknoloji Geliştirme Projesi takımları TEKNOFEST 2026'da derece alıp bir kategoride Türkiye ikinciliği elde etti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Taylan Polat

Mevlana Kalkınma Ajansı'nın teknik desteğiyle Konya gençlik takımları TEKNOFEST 2026'da derece aldı

Proje ve destek süreci:

Mevlana Kalkınma Ajansı'nın 2026 Yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen Konya Gençlik Teknoloji Geliştirme Projesi, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi. Proje, bölgedeki gençlere teknoloji ve girişimcilik alanlarında somut üretim imkânı sağlamak amacıyla tasarlandı.

Altyapı ve eğitim odakları:

Proje kapsamında gençlere yazılım, robotik kodlama ve yapay zeka gibi alanlarda eğitim verildi ve onlara teknik üretim ile test yapabilecekleri bir altyapı sunuldu. Bu altyapı ile PCB üretimi, prototip geliştirme, ölçümleme ve uygulama süreçlerinin profesyonel düzeyde yürütülebileceği ortam oluşturuldu.

TEKNOFEST performansı ve sonuçlar:

Altyapı ve eğitim desteği sayesinde, proje kapsamında çalışma yürüten gençler Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2026'ya 40'ın üzerinde takımla katılım sağladı. Düzenlenen proje yarışmalarında 10 takımla finallere kalındı ve takımlardan biri kendi kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti.

Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, ajansın bölgedeki gençleri desteklemeye ve teknoloji odaklı girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı. Bostancı, projede emeği geçen Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yöneticiler ve danışman hocalara teşekkür etti ve gençleri tebrik etti.

Projenin sağladığı teknik olanaklar ve elde edilen başarı, bölgenin ulusal ve uluslararası platformlarda daha güçlü temsil edilmesini hedefleyen uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Mevlana Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle oluşturulan kapasitenin, gençlerin yenilikçi fikirlerini somut ürünlere dönüştürmelerine ve milli teknoloji hamlesine katkı vermelerine zemin hazırladığı ifade ediliyor.

MEVLANA KALKINMA AJANSI 2026 YILI SOSYAL KALKINMA VE GİRİŞİMCİLİK TEKNİK DESTEK PROGRAMI...

MEVLANA KALKINMA AJANSI 2026 YILI SOSYAL KALKINMA VE GİRİŞİMCİLİK TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN VE KONYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN KONYA GENÇLİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA TEKNOFEST 2026’YA KATILAN TEKNOLOJİ TAKIMLARI BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETTİ.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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