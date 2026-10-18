Çatalarık'ta kanalizasyondan yağmur suyu hatlarına MUSKİ'nin kapsamlı müdahalesi

Fethiye'de altyapı yatırımları hız kesmeden devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde sürdürülen altyapı çalışmalarına Fethiye'de yeni projeler ekledi. Kurum, içme suyu hatlarının yenilenmesi ve yağmur suyu ile kanalizasyon altyapısının güçlendirilmesi hedefiyle saha yatırımlarını sürdürüyor.

Çatalarık'ta kanalizasyon hattı:

Çalışmalar kapsamında Fethiye Çatalarık Mahallesi'nde daha önce kanalizasyon altyapısı olmayan bölgelerin sisteme dahil edilmesi için toplam 2 bin metrelik kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Proje, mahallenin atık su yönetimini düzenlemeyi ve çevresel sorunların azaltılmasını amaçlıyor.

Menteşeoğlu ve Tuzla'da yağmur suyu hatları:

MUSKİ ekipleri ayrıca Menteşeoğlu ve Tuzla mahallelerinde devam eden yağmur suyu hattı yapım çalışmalarını da sürdürüyor. İki mahallede toplam 7 bin 600 metrelik yağmur suyu hattı inşası planlanmış olup, hatların tamamlanmasıyla yağmur suyu tahliyesi güçlendirilecek ve taşkın riski azaltılacak.

Projeler, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yönlendirmesiyle yürütülüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül ve Genel Müdür Yardımcısı Meltem Sibel Tekeoğlu Kurtuluş, ekiplerden son duruma ilişkin bilgi aldı ve uygulamanın planlandığı şekilde ilerlediğini kaydetti.

Yetkililer, yürütülen yatırımlarla Fethiye'deki altyapı eksikliklerinin giderilmesini, yağmur suyu tahliyesinin iyileştirilmesini ve vatandaşlara yönelik kalıcı çözümler üretilmesini hedeflediklerini vurguladı. Projelerin tamamlanmasıyla bölge sakinlerinin yaşam kalitesinde ve altyapının dayanıklılığında somut iyileşmeler görülmesi bekleniyor.

MUSKİ’DEN FETHİYE ÇATALARIK’TA 2 BİN METRELİK KANALİZASYON HATTI ÇALIŞMASI