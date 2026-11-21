Çatalca'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul Çatalca mevkiinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bulunan Çatalca Tüneli'nde bazı araçlar dolu nedeniyle hareket edemeyerek mahsur kaldı. Olay anına ilişkin görüntüler, sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

sürücü görüntüleri ve tünelde yaşananlar:

Kayıtlarda, tünel içinde bekleyen araçların ve oluşan uzun kuyrukların anlık görüntüleri yer aldı. Görüntülerde yol yüzeyinin dolu ile beyaza büründüğü, bazı sürücülerin araçlarında bekleyerek duruma tepki verdiği görüldü. Sürücülerin çektiği videolar, bölgedeki görüş mesafesinin azalması ve trafik yoğunluğunun arttığını gözler önüne serdi.

etkinin yol ve trafik düzenine yansıması:

Dolu yağışının ardından otoyolun beyaz örtüyle kaplandığı anlar da kaydedildi. Olay, bölgedeki sürücüler için güvenlik endişesi oluştururken, görüntüler trafik akışının etkilendiğini ve tünelde bekleyen araç kuyruklarının oluştuğunu belgeledi. Yetkililerin müdahalesine dair yeni bir bilgi paylaşılmadı.

Çatalca’da dolu yağışı: Araçlar tünelde mahsur kaldı