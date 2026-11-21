etso seçimlerinde öne çıkan sonuç

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) seçimlerinde Lütfü Yücelik ve ekibi, resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan üstün çıktı. Seçimler, Erzurum Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi ve toplam 30 meslek grubunda oy kullanımı yapıldı.

kutlama ve yerel tepki:

Sandıklarda yürütülen sayımın ardından, Yücelik'i destekleyen meslek gruplarının önemli bir kısmı çoğunluğu sağladı. Açıklanan sonuçların ardından destekçiler davul-zurna eşliğinde zaferlerini kutladı; atmosferde birlik ve beraberlik vurguları öne çıktı.

yönetimin şekillenmesi bekleniyor:

Seçim sonrası konuşan Lütfü Yücelik, 'Erzurum’a hizmette herkesle birlikte ve beraberce çalışacağız. Bizim geleneğimizde ayrılık gayrılık olmaz' sözleriyle birlik mesajını tekrarladı. Önümüzdeki günlerde oluşacak ETSO Meclisi ile birlikte yönetimdeki isimler netleşecek ve yeni dönem resmen şekillenecek.

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) SEÇİMLERİNDE LÜTFÜ YÜCELİK VE EKİBİ YARIŞI ÖNDE BİTİRDİ.