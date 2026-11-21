Resmi temasların kapsamı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mogadişu'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edildi. Kabulde Türkiye ve Somali’den askeri yetkililer de hazır bulundu.

Görüşmede ele alınan konular

Taraflar, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi çerçevesinde askeri ve ekonomik alanlardaki iş birliği ile küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Görüşme, mevcut iş birliği mekanizmalarının sürdürülmesi ve yeni iş birliği alanlarının belirlenmesine yönelik değerlendirmeler içerdi.

Ziyaretin önemi ve takip adımları

Resmi kabul ve temaslar, Türkiye ile Somali arasındaki savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin pekiştirilmesine işaret etti. Askeri heyetlerin katılımı, görüşmelerin uygulamaya dönük koordinasyon ve proje odaklı adımlar atılacağını göstermesi bakımından önem taşıyor; takip çalışmalarının sonuçları iki ülke ilişkilerinin yönü açısından belirleyici olacak.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, SOMALİ’YE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ RESMİ ZİYARET KAPSAMINDA SOMALİ CUMHURBAŞKANI HASAN ŞEYH MAHMUD İLE BİR ARAYA GELDİ.