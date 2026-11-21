olayın görünümü ve etkisi:

Silivri'de akşam saatlerinde aniden bastıran dolu, bazı bölgelerde yoğunluğunu artırarak yolların beyaz bir örtüyle kaplanmasına neden oldu. Akören Mahallesi başta olmak üzere etkili olan yağış sırasında sokaklar kısa sürede dolu ile kaplandı.

Gözlemlere göre yağış sırasında düşen taneler ceviz büyüklüğündeki dolu şeklindeydi; bu durum yüzeylerde belirgin beyazlık oluşturdu ve manzaranın alışılmadık bir görüntü almasına yol açtı.

görüntüler ve sürücünün önlemi:

O anlara ilişkin görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, dolunun etkili olduğu sırada bir sürücünün aracının üstünü geçici olarak örtmeye çalıştığı görülüyor; bu anlar yağışın ani ve güçlü olduğunu gösteriyor.

Şu ana kadar olayla ilgili geniş çaplı hasar veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı; ekiplerin bölgedeki durumu değerlendirmeye devam ettiği bildiriliyor.

Silivri’de dolu yağışı yolları beyaza bürüdü