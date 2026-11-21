Varşova ziyaretinde güvence:

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Varşova’da düzenlediği basın toplantısında Rusya’ya ait 2 balistik füze ile 1 adet insansız hava aracının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal ederek Molodycz, Nowy Lipowiec ve Chmielek köyleri yakınlarına düştüğünü hatırlattı. Olayı "tehlikeli" olarak nitelendiren Rutte, Polonya savaş uçaklarının müttefik ülkelere ait diğer uçaklarla birlikte hava sahasını gerektiği şekilde savunduğunu kaydetti.

karşılık ve caydırıcılık değerlendirmesi:

Rutte, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus Grynkewich’in Polonya’nın savunması ve caydırıcılık kapasitesi açısından tehditlerin nerede olduğunu belirlemek için gereken her şeyi yapacağını ve ihtiyaç görülmesi halinde uygun değişikliklerin yapılacağını söyledi. Genel Sekreter, ittifakın değerlendirme ve uyarlama yeteneklerinin aktif şekilde kullanılacağını vurguladı.

ukrayna savaşı ve maliyet vurgusu:

Rutte, Ukrayna’daki çatışmaya da değinerek Ukrayna’nın her ay 50 bine kadar Rus askerini öldürdüğünü veya ağır yaraladığını, bunun Rusya için çok büyük bir maliyet anlamına geldiğini belirtti. Rutte, Moskova’nın tutumunu değiştirmesini sağlamak amacıyla gerekli adımları atacaklarını ifade etti ve NATO’nun Polonya topraklarının korunmasında kararlılığını tekrarladı: "NATO, Polonya’nın her karış toprağını savunacaktır".

NATO GENEL SEKRETERİ MARK RUTTE, DÜN RUSYA'YA AİT BALİSTİK FÜZE VE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ (İHA) POLONYA’YA DÜŞMESİNİN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "NATO, POLONYA'NIN HER KARIŞ TOPRAĞINI SAVUNACAKTIR" DEDİ.