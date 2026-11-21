Murat Kurum müzakerelerde arabuluculuk rolünü sürdürüyor

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirvenin 13. gününde Avustralya’nın yürüttüğü müzakerelerin tıkandığı noktalarda devreye girerek tarafları bir araya getirmeye devam etti. Kurum, Avustralyalı Müzakereler Başkanı Chris Bowen ile birlikte örtü kararda yer alması hedeflenen ve fosil yakıttan uzaklaşma için yol haritası sunan Türkiye’nin 35’e 35 elektrifikasyon hedefine karşı çıkan ülkelerin görüşmelerine bizzat başkanlık etti.

Arabuluculuk ve yoğun görüşme trafiği:

Kurum, kapanış oturumuna saatler kala Chris Bowen ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman bin Abdülaziz Âl Suud, AB Dönem Başkanı İrlanda’nın İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Darragh O’Brien ve Avrupa Komisyonu İklim Komiseri Wopke Hoekstra gibi isimleri aynı masada buluşturdu. 7-21 Kasım arasında bizzat katıldığı 65 ikili ve heyetler arası görüşme ile tıkanan pazarlıkları aşmaya çalıştığını aktardı.

Son ana kadar bu uğraşı, bu gayreti göstereceğiz:

Görüşme sonrası Kurum, tarafları uzlaşıya davet ettiğini belirterek, "Bir araya getiriyoruz. Yani uzlaşı aramaya sonra buraya kadar devam edeceğiz. Belli konuları çözdük. Belli konulara ilişkin de tarafları bir araya getiriyoruz. Bunların görüşlerini, fikirlerini açık bir şekilde, konuşmalarını istiyoruz" dedi. Kurum, sürecin son anına kadar bu çabanın sürdürüleceğini vurguladı.

"Buradan gerçekten yeni bir karar çıksın, güçlü bir karar çıksın ve bu karar iklim tarihini değiştirsin", ifadelerini kullanan Kurum, uygulamaya dönük, somut kararların çıkması yönünde kararlı olduklarını söyledi.

Elektrifikasyon çalışmaları ve 35’e 35 hedefi:

Kurum, ilerleme sağlanan konu başlıklarına ilişkin değerlendirmesinde elektrifikasyon, metan emisyonu azaltımı ve erken uyarı sistemleri gibi alanlarda kayda değer mesafe kat edildiğini belirtti. Türkiye’nin sunduğu 2035’e kadar küresel elektrifikasyon oranını yüzde 35’e çıkarma hedefine dikkat çekti ve bu tür mutabakatların hayata geçirilmesi halinde emisyonlarda yaklaşık yüzde 30 azalma sağlanacağını hatırlattı.

Sorumluluk çağrısı ve uygulama odaklı karar vurgusu:

Kurum, karar süreçlerinin dayatmayla ilerlemediğine işaret ederek, "Dayatmayla buradan karar çıkmıyor. Neticede 196 ülke birlikte hareket etmek, birlikte karar almak durumunda" dedi. Tüm ülkeleri sorumluluğa davet ettiğini belirten Bakan, kelimelere takılmanın süreci baltaladığını ve bunun insan hayatını, özellikle çocukları ve gençleri etkilediğini vurguladı.

Kurum ayrıca, alınan kararlardan uygulamaya geçilmesinin önemine dikkat çekerek, "Bu iradeyi ilk günden itibaren sergilediğimiz kararlılığı göstermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Nepal’de yaşanan can kayıpları ve sellerle, kuraklıkla mücadele eden ülkeleri anarak, COP31’in farklı ve uygulama odaklı bir zirve olmasını hedeflediklerini söyledi.

Türkiye’nin liderliğinde yürütülen arabuluculuk ve yoğun görüşme trafiğinin, kapanışa doğru çıkacak kararların niteliğini belirleyeceği ve Kurum’un son ana kadar uzlaşı için çabayı sürdüreceği bildirildi.

COP31 BAŞKANI KURUM, ZİRVENİN 13. GÜNÜNDE AVUSTRALYA’NIN YÜRÜTTÜĞÜ MÜZAKERELERİN TIKANDIĞI NOKTALARDA DEVREYE GİRMEYE DEVAM EDİYOR.