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Manisa Büyükşehir kent merkezinde gıda güvenliği farkındalığı oluşturdu

Manisa Büyükşehir, Dünya Gıda Günü'nde kent merkezinde üç noktada broşür dağıtarak vatandaşları gıda güvenliği ve ihbar hatları konusunda bilgilendirdi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 18:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Manisa Büyükşehir kent merkezinde gıda güvenliği farkındalığı oluşturdu

Manisa Büyükşehir halkı gıda güvenliği konusunda bilinçlendirdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Gıda Günü etkinlikleri kapsamında kent merkezinde yürüttüğü bilgilendirme çalışmalarıyla vatandaşlara ulaştı. Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen çalışma, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda tüketiminin yaygınlaştırılması hedefiyle gerçekleştirildi.

Üç noktada bilgilendirme ve broşür dağıtımı:

Zabıta personeli kent merkezindeki üç noktada stantlar kurarak vatandaşlara gıda güvenliğine ilişkin broşürler dağıttı. Broşürlerde gıdaların güvenli şartlarda hazırlanması, muhafaza edilmesi ve tüketilmesi için dikkat edilmesi gereken temel kurallar yer aldı.

Şüpheli durumlara ilişkin çağrı hatları vurgulandı:

Çalışmada görevliler, şüpheli veya uygunsuz gıda uygulamalarının takibi için ilgili çağrı ve ihbar hatlarına başvurulmasının önemini hatırlattı. Bu bilgilendirmeyle amaç, vatandaşlarda duyarlılığı artırmak ve halk sağlığının korunmasına doğrudan katkı sağlamaktı.

Belediye yetkilileri, benzer farkındalık faaliyetlerinin yıl boyunca süreceğini bildirirken, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları zamanında bildirmesinin denetim süreçleri açısından belirleyici olduğunu ifade etti. Bu tür çalışmaların, yerel yönetim ile toplum arasındaki iletişimi güçlendirdiği ve güvenilir gıda arzının sağlanmasına yardımcı olduğu belirtildi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DÜNYA GIDA GÜNÜ DOLAYISIYLA KENT MERKEZİNDE VATANDAŞLARA YÖNELİK...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DÜNYA GIDA GÜNÜ DOLAYISIYLA KENT MERKEZİNDE VATANDAŞLARA YÖNELİK GIDA GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRMESİ YAPTI. BROŞÜR DAĞITIMIYLA GÜVENİLİR GIDA TÜKETİMİNİN ÖNEMİ ANLATILIRKEN ŞÜPHELİ DURUMLARIN İLGİLİ ÇAĞRI VE İHBAR HATLARINA BİLDİRİLMESİ GEREKTİĞİ HATIRLATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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