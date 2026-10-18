Gömeç'te zeytin üreticileriyle buluşma: talepler not edildi, çözüm arayışı başlayacak

Gömeç'te zeytin sezonu öncesi yerel istişare

Gömeç ilçesinde zeytin hasadı başlarken, MHP Gömeç İlçe Başkanı Kazım Arslan ve ilçe teşkilatı Ulubeyler Mahallesi'nde zeytin üreticileriyle bir araya geldi. Kahvehanede gerçekleştirilen görüşmede üreticiler, hasat dönemine ilişkin sorunlarını, beklentilerini ve çözüm önerilerini aktardı.

toplantıda öne çıkan talepler ve notlar:

Toplantıda dile getirilen talepler dikkatle not alındı. Yerel yönetim ve parti temsilcileri üreticilerin aktardığı konuları kayda geçirirken, önceliklerin belirlenmesi için notların partinin üst yönetimine iletileceği bildirildi. Katılımcılar, üretimin sürdürülebilirliği ve emeğin karşılığını alma konusundaki beklentilerini vurguladı.

izleme ve veri aktarımı süreci:

Kazım Arslan ve yönetimi, üreticilerin dileklerini değerlendirmek ve çözüm yolları üretmek amacıyla gerekli adımların atılacağını bildirdi. Arslan, 'Üreticilerimizin sesi olmak, sorunlarına çözüm üretmek ve emeklerinin karşılığını alabilmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi ve taleplerin üst yönetime aktarılacağını belirtti.

Görüşme, özellikle hasat döneminin başladığı bu dönemde üreticilerin sahadan gelen geri bildirimlerinin doğrudan ilgili mercilere iletilmesi açısından önem taşıyor. İlçe teşkilatının notları, önceliklendirme ve izleme sürecinin ardından takip edilecek adımlar için temel oluşturacak.

Yerel aktörlerin bir araya gelmesi, üreticilerin sorunlarının görünür kılınması ve somut çözüm önerilerinin parti içi mekanizmalara taşınması açısından toplantıya katılanlar tarafından olumlu karşılandı. İlçe yönetimi, sezon boyunca üreticilerle iletişimi sürdürme sözü verdi.

ZEYTİNCİLERLE BULUŞTULAR