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Çatıda bekleyiş: Begonvil inşaatındaki taşeron işçileri paralarını istiyor

Denizli Merkezefendi'de Begonvil Konutları inşaatında çalışan taşeron işçiler, dört aydır ücret alamadıkları için çatıya çıkarak ödemelerini talep etti.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 22:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çatıda bekleyiş: Begonvil inşaatındaki taşeron işçileri paralarını istiyor

Denizli'de çatı eylemi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Göveçlik Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda yapımı devam eden 15 katlı Begonvil Konutları inşaatında çalışan taşeron firma işçileri, yaklaşık 4 aydır ücretlerini alamadıkları iddiasıyla çatıya çıkarak eylem yaptı.

Olay yerinde güvenlik önlemleri:

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri, olası bir olumsuzluğa karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı ve arabuluculuk görüşmelerine başladı.

Çatıdaki işçilerin, aşağıda bekleyen müteahhitlere taş parçaları attığı görüldü. Yetkililer olayın daha fazla büyümesini önlemeye çalıştı.

İşçilerin talepleri ve sözleri:

Çatıda toplanan işçiler, hesaplarına paraları yatırılmadan inmeyeceklerini belirterek "Paramız yatmadan inmeyeceğiz" dedi.

Çatıdaki işçiler yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattı: "4 aydır buradayız, bir kuruş para alamadık. Bugün ödeyeceğiz, yarın ödeyeceğiz diyerek 4 aydır bizi oyalıyorlar. Çatıya çıkıp grev yapmak mecburiyetinde kaldık. Biz hakkımızı, alın terimizi istiyoruz. Bizim evde çoluğumuz çocuğumuz var. Onların ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldik. Bizler emeğimizin karşılığı olan parayı istiyoruz. Burada var gücümüzle çalıştık ama karşılığı yok. Sürekli bizleri oyalıyorlar, paralarımızı yatırmıyorlar. Ailemiz bizden para bekliyor, bizde para yok. Bizim paramızı yatırsınlar"

Güvenlik güçleri, işçilerle yüklenici firma yetkilileri arasında görüşmeler sürdürürken, eylemin çözüm odaklı bir şekilde sonuçlanması için çaba gösteriyor.

Denizli&#039;de 4 aydır ödemeleri yapılmayan inşaat işçileri çatıya çıktı

Denizli'de 4 aydır ödemeleri yapılmayan inşaat işçileri çatıya çıktı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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