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Çatıda ikna operasyonu: yakalama kararı bulunan şahıs eşinin çabasıyla indirildi

Erzurum'da yakalama kararı bulunan şahıs çatıya çıktı; polis, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti, eşi tarafından ikna edilip gözaltına alındı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:19

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çatıda ikna operasyonu: yakalama kararı bulunan şahıs eşinin çabasıyla indirildi

Erzurum'da çatıda süren ikna çabası sonucu gözaltı

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Gez Mahallesi 1. Sümbül Sokak’ta gece saatlerinde yaşanan olayda, hakkında kesinleşmiş yakalama kararı bulunan bir kişi sokakta polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı ve bölgedeki Kartopu Apartmanının çatı katına çıktı.

Olayın gelişimi:

Çatıya çıkan şahsın ailevi sıkıntıları olduğu öğrenildi. Çatıda kendine zarar verme girişiminde bulunması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi, sağlık ekipleri ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olası atlama riskine karşı bina önünde önlem alırken, polis ekipleri sokağı hem yaya hem araç trafiğine kapattı.

Müdahale ve gözaltı:

Emniyet güçleri şahsın güvenli bir şekilde indirilmesi için uzun süre müzakere yürüttü. İlk ikna çabaları sonucu olumlu sonuç alınamayınca, ekipler şahsın eşini olay yerine getirdi. Eşinin ve müzakereci polisin yoğun çabaları neticesinde şahıs ikna edilerek yaralı halde çatıdan indirildi ve gözaltına alındı.

Olay yerinde hazır bekletilen ambulansla ilk müdahalesi yapılan şahısın ifadesi alındıktan sonra adli işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili tahkikat ve işlemler sürüyor; yetkililer çevredeki güvenlik önlemlerinin ve sağlık kontrollerinin devam ettiğini bildirdi.

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİNE BAĞLI GEZ MAHALLESİ’NDE, HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNAN VE POLİSTEN...

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİNE BAĞLI GEZ MAHALLESİ’NDE, HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNAN VE POLİSTEN KAÇARKEN BİR APARTMANIN ÇATISINA ÇIKAN ŞAHIS, EKİPLERİN UZUN UĞRAŞLARI VE EŞİNİN İKNA ÇALIŞMALARI SONUCU İNDİRİLEREK GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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