Bodrum'da eşitlik: Aboubakar penaltıyla skoru dengeledi, Berat kırmızı kart gördü

Bodrum FK 1 - Ümraniyespor 1

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK evinde Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın erken golü ve orta saha mücadelesi, penaltı kararı ve maçın sonlarına doğru çıkan kırmızı kart ile dikkat çekti.

maçtan dakikalar:

6. dakikada Ümraniyespor'da Soukou'nun ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta kaleci Diogo Sousa topu çıkardı. Dönen topu takip eden Berat Yılmaz takımını öne geçiren golü attı. (0-1)

26. dakikada Bodrum FK'da Mustafa'nın kullandığı köşe atışında savunmadan dönen topa yeniden müdahale eden Mustafa'nın ortasında, ceza sahası içinde Blanco topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada beyaz noktanın başına geçen Aboubakar penaltıyı gole çevirerek skoru eşitledi. (1-1)

Maçın ilerleyen dakikalarında tempo dengelendi, ancak 88. dakikada Ümraniyespor'dan Berat Yılmaz kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

kadrolar ve disiplin:

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Burak Kamalak, Sezgin Çınar, Sabri Öğe

Bodrum FK: Diogo Sousa; Ajeti, Ali Aytemur, Berşan Yavuzay, Tomas; Mustafa Erdilman (Loshaj dk. 60), Ege Bilsel (Berkay Aslan dk. 69), Yusuf Sertkaya (Metin Türk dk. 85), Furkan Apaydın (Emre Kaplan dk. 69); Aboubakar, Ruben (Ege Arslan dk. 85). Yedekler: Bahri Can Tosun, Ali Şahin Yılmaz, İsmail Tarım, Adem, Kerem Kayaarası, Elvir. Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz.

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu; Mustafa Eser, Andrej, Mustafa Kartal, Oğuz Yıldırım, Yunus Emre Gedik (Ali Yaşar dk. 80), Serkan Göksu (Melih Bostan dk. 62, Atalay Babacan dk. 90), Berat Yılmaz, Cebio, Santeri (Toheeb dk. 62), Alex (Tunahan Taşçı dk. 62). Yedekler: Batuhan Çakır, Kerem Şen, Talha Bartu Özdemir, Oğuzhan Aydoğan. Teknik Direktör: Mehmet Uyanıkoğlu.

Goller: Berat Yılmaz (dk. 6) (Ümraniyespor), Aboubakar (dk. 28 pen.) (Bodrum FK).

Kartlar: Kırmızı kart: Berat Yılmaz (dk. 88) (Ümraniyespor). Sarı kartlar: Loshaj, Ajeti (Bodrum FK).

TRENDYOL 1. LİG'İN 13. HAFTASINDA BODRUM FK SAHASINDA ÜMRANİYESPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI