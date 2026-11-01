Yağmur draması: Gaziantep'te minibüs takla attı, 15 kişi yaralandı

Yavuzeli'de minibüs takla attı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi yakınlarında, yağışlı havada bir yolcu minibüsünün kontrolden çıkarak takla attığı bildirildi. Olayda minibüste bulunan sürücü ile 14 yolcu olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale:

İddiaya göre, Gaziantep-Adıyaman seferini yapan Yaman-Tur'a ait, sürücü Abdurrahman S. (60) idaresindeki 02 D 0099 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak savrulup taklalar attı ve yol kenarına uçtu. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada yaralanan 15 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Yavuzeli Devlet Hastanesi ve Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP’TE YOLCU MİNİBÜSÜ TAKLA ATARAK YOL KENARINA SAVRULDU: 15 YARALI