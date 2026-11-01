Taçoy'dan işbirliği çağrısı: projelerin faydası ada geneline

Taçoy'dan eleştiri ve çağrı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Türkiye ile KKTC arasında yürütülen doğalgaz projelerini Avrupa Birliği’ne (AB) şikayet etmesine tepki gösterdi. Taçoy, hem dışarıdaki aktörlere hem de iç siyasete yönelik eleştirilerde bulunarak, projenin bölgeye sağlayacağı katkıya dikkat çekti.

Taçoy'un eleştirisinin odağı:

Bakan Taçoy açıklamasında, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni (CTP) de hedef alarak şunları söyledi: "Rum kesimini dışarıda AB, içeride CTP cesaretlendiriyor." Taçoy, GKRY’nin diplomatik girişimlerini eleştirirken, projelere yönelik itirazların yapıcı bir çözüm üretmediğini savundu.

Projelerin hedefi ve çağrı:

Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında hayata geçirilen projelerin yalnızca Kıbrıs Türk halkına değil, adanın tamamına ve bölgeye katkı sağlayacağını belirtti. Bakanın ifadesiyle, "Ana vatanımız Türkiye ile birlikte sadece KKTC’nin değil, tüm adanın ve hatta bölgemizin faydalanabileceği dev projeleri hayata geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz."

Taçoy, sözlerini, Rum yönetimine yönelik bir işbirliği çağrısıyla sürdürdü: "Sağa sola şikayet etmek yerine buyursunlar gelsinler, kendileri de bu projelerden faydalansınlar." Bu ifade, bakanın hem eleştirel duruşunu hem de çözüm odaklı yaklaşım talebini bir arada yansıtıyor.

Egemenlik ve bağların önemi:

Bakan ayrıca Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik temelindeki varlığını vurguladı: "Bizler bu Ada’da eşit hak sahibi ve egemen eşit bir devlet olarak var olmaya devam edeceğiz." Taçoy, Kıbrıs Türkü ile Türkiye arasındaki bağların koparılmayacağını şöyle ifade etti:

"Herkes şunu iyi bilmeli ve eksiksiz anlamalıdır ki, Kıbrıs Türkü ana vatanından asla ayrılmayacak ve onunla çıkmış olduğu ortak kader yolundan bir an olsun sapmayacaktır. Bunu yapmaya AB dahil kimsenin gücü yetmez."

Taçoy'un açıklamaları, GKRY ile ilişkilerdeki gerilimin enerji projeleri ekseninde devam ettiğini gösterirken; KKTC yönetiminin, Türkiye ile yürütülen projeleri hem iç kamuoyuna hem uluslararası alana savunma iradesini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

KKTC EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI HASAN TAÇOY, GKRY'NİN TÜRKİYE İLE KKTC ARASINDA DOĞALGAZ AKIŞINI SAĞLAMAYI HEDEFLEYEN PROJEYİ AB'YE ŞİKAYET ETMESİNİ ELEŞTİRDİ.