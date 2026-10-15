Çatılardan botlara uzanan kurtarma: Kemerburgaz'da jandarmanın tahliye operasyonu

olayın gelişimi:

İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yoğun yağışın ardından yaşanan su baskını, bazı vatandaşların bulundukları binaların çatılarında mahsur kalmasına neden oldu. Büyük panik yaşayan kişiler, çevredekilerce bildirilen ihbarın ardından kurtarma ekiplerinin müdahalesini bekledi.

kurtarma operasyonunun ayrıntıları:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri, çatılardan geçerek mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Ekipler ilk olarak vatandaşların sağlık ve güvenlik durumlarını kontrol etti, sonra tahliye için gerekli hazırlıkları yaptı.

Jandarma personeli, selzedeleri sırayla organize biçimde bota aldı ve botla güvenli bir noktaya tahliye etti. Kurtarılanlar, karada güvenli alana ulaştıktan sonra jandarmaya sarılarak teşekkür etti; ekipler tahliyeyi tamamlayana kadar bölgedeki güvenliği sağladı.

Operasyon, yerel halkın yönlendirmeleri ve jandarma ekiplerinin çatılara ulaşma becerisi sayesinde kısa sürede sonuçlandırıldı; müdahale, benzer acil durumlarda ekiplerin koordinasyonunun önemini bir kez daha gösterdi.

İstanbul'da jandarma ekipleri çatılardan geçerek mahsur kalan vatandaşları böyle kurtardı