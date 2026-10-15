Dolar 49,4124 +0,07%
Euro 55,5305 +0,52%
Bist 12.094,33 -0,20%
Altın Gram 6.640,22 +1,75%
EUR/USD 1,1216 +0,53%
Brent Petrol 103,77 -2,16%
--°

Çatılardan botlara uzanan kurtarma: Kemerburgaz'da jandarmanın tahliye operasyonu

Kemerburgaz'da yağmur sonucu çatılarda mahsur kalanlar, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin çatılardan geçerek bulup botla güvenli bölgeye tahliye etmesiyle kurtarıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Çatılardan botlara uzanan kurtarma: Kemerburgaz'da jandarmanın tahliye operasyonu

olayın gelişimi:

İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yoğun yağışın ardından yaşanan su baskını, bazı vatandaşların bulundukları binaların çatılarında mahsur kalmasına neden oldu. Büyük panik yaşayan kişiler, çevredekilerce bildirilen ihbarın ardından kurtarma ekiplerinin müdahalesini bekledi.

kurtarma operasyonunun ayrıntıları:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri, çatılardan geçerek mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Ekipler ilk olarak vatandaşların sağlık ve güvenlik durumlarını kontrol etti, sonra tahliye için gerekli hazırlıkları yaptı.

Jandarma personeli, selzedeleri sırayla organize biçimde bota aldı ve botla güvenli bir noktaya tahliye etti. Kurtarılanlar, karada güvenli alana ulaştıktan sonra jandarmaya sarılarak teşekkür etti; ekipler tahliyeyi tamamlayana kadar bölgedeki güvenliği sağladı.

Operasyon, yerel halkın yönlendirmeleri ve jandarma ekiplerinin çatılara ulaşma becerisi sayesinde kısa sürede sonuçlandırıldı; müdahale, benzer acil durumlarda ekiplerin koordinasyonunun önemini bir kez daha gösterdi.

İstanbul&#039;da jandarma ekipleri çatılardan geçerek mahsur kalan vatandaşları böyle kurtardı

İstanbul'da jandarma ekipleri çatılardan geçerek mahsur kalan vatandaşları böyle kurtardı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sokaklar güvende: Sakarya'da eş zamanlı operasyonda 14 gözaltı
images

Naksan davasında bilirkişi raporu bekleniyor: Yargıtay kararının ardından duruşm...
images

Konya'da koordineli narkotik operasyonunda 4 kişi tutuklandı
images

Gölbaşı Harmanlı’da yeni mahalle sakinleri konut anahtarlarına kavuştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ordu'da aralıklı sağanak günlük hayatı etkiliyor

Sokaklar güvende: Sakarya'da eş zamanlı operasyonda 14 gözaltı

Naksan davasında bilirkişi raporu bekleniyor: Yargıtay kararının ardından duruşma ertelendi

Konya'da koordineli narkotik operasyonunda 4 kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı