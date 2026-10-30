Çatıya kaçan kedi itfaiyenin müdahalesiyle sahiplerine kavuştu

Olayın ayrıntıları:

Olay, Orta Mahalle 209 sokak üzerindeki bir apartmanda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Sahibinin bir anlık dalgınlığından yararlanan kedi, apartmanın dördüncü katında bulunan evin balkonundan atlayarak yandaki metruk binanın çatısına saklandı ve gözden kayboldu.

Müdahale süreci:

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdivenli araçla çatıya çıkarak kediyi yakaladı ve güvenli şekilde indirdi.

Sahibin teslimatı ve teşekkürleri:

Yakalaşıp güvenli hale getirilen kedi, itfaiye ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. Kedi sahibi, ekiplerin dikkatli ve duyarlı çalışmaları nedeniyle itfaiye personeline teşekkür etti.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE EVDEN KAÇARAK BİNANIN ÇATI KATINA SAKLANAN KEDİ İÇİN AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİ SEFERBER OLURKEN, YAKALANAN KEDİ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ.