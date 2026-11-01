Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Çavdır'da yolculuk ölümle bitti: iki araç çarpıştı, 2 ölü 4 yaralı

Burdur'un Çavdır ilçesinde Antalya-Denizli kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı; yaralılardan biri ağır durumda.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 11:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Çavdır'da yolculuk ölümle bitti: iki araç çarpıştı, 2 ölü 4 yaralı

Kaza ve olay yeri:

Burdur'un Çavdır ilçesinde Antalya-Denizli kara yolunda iki otomobilün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, ulaşımın yoğun olduğu kara yolunda gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Ergün A. (44) idaresindeki 15 HT 933 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile karşı yönden gelen sürücü Emre K. (37) yönetimindeki 34 GIE 214 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 15 HT 933 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Teslime Özkan ve Meryem Serttaş olay yerinde yaşamını yitirdi.

Müdahale, yaralılar ve hastane süreci:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü Ergün A. ile birlikte yaralananlar arasında Sultan S., Azime Ç. ve M.S.Ç. bulunuyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralılardan M.S.Ç.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. Kazanın nedenine ilişkin detaylı inceleme sürerken, bölgedeki trafik güvenliği ve sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği bir kez daha vurgulandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÇAVDIR İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4...

ÇAVDIR İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konya Karatay'da gece hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı
images

Kepçe lifti boşaldı, Emirgazi'de sürücü tedaviye rağmen hayatını kaybetti
images

Bayındır'da hedefteki adreste arama: 3 kilo esrar ve 10 kök kenevir ele geçirild...
images

Diyarbakır'da 3'üncü kattaki yangın evi kullanılamaz hale getirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Safranbolu'da demirin ateşi: 230 yıllık çarşıda mesleğin geleceği sınanıyor

Gürün'de 3 bin sumak fidanı toprakla buluştu, gençler ilgi gösterdi

Konya Karatay'da gece hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

Kitap fuarı değil, kültür panayırı olmalı

TREND HABERLER

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı