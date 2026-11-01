Çavdır'da yolculuk ölümle bitti: iki araç çarpıştı, 2 ölü 4 yaralı

Kaza ve olay yeri:

Burdur'un Çavdır ilçesinde Antalya-Denizli kara yolunda iki otomobilün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, ulaşımın yoğun olduğu kara yolunda gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Ergün A. (44) idaresindeki 15 HT 933 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile karşı yönden gelen sürücü Emre K. (37) yönetimindeki 34 GIE 214 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 15 HT 933 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Teslime Özkan ve Meryem Serttaş olay yerinde yaşamını yitirdi.

Müdahale, yaralılar ve hastane süreci:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü Ergün A. ile birlikte yaralananlar arasında Sultan S., Azime Ç. ve M.S.Ç. bulunuyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralılardan M.S.Ç.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. Kazanın nedenine ilişkin detaylı inceleme sürerken, bölgedeki trafik güvenliği ve sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği bir kez daha vurgulandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÇAVDIR İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI.