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İskenderun'da miniklere enerji bilinci aşılayan tiyatro sahnelendi

Enerjisa Enerji'nin 16 yıldır süren 'Enerjimi Koruyorum' projesinin tiyatro turnesi İskenderun'da ücretsiz gösterimle başladı, çocuklar eğlenerek öğrendi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İskenderun'da miniklere enerji bilinci aşılayan tiyatro sahnelendi

Enerjimi Koruyorum oyunu İskenderun'da perdelerini açtı

Enerjisa Enerji tarafından çocuklarda enerji verimliliği ve tasarruf bilinci oluşturmak amacıyla 16 yıldır yürütülen "Enerjimi Koruyorum" Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında düzenlenen tiyatro turnesinin açılışı Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen yaz turnesinin ilk gösterimine çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Oyunun içeriği ve pedagojik yaklaşım:

Pedagogların katkısıyla güncellenen senaryo, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kaynakları ve dijital dünyanın çocuk yaşamındaki yeri gibi konuları eğlenceli bir dille işliyor. Sahne performansı sırasında minik izleyicilere oyun içi etkileşimlerle sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları anlatıldı. İskenderun'daki gösterim ücretsiz olarak sunuldu ve çocuklar hem keyifli vakit geçirdi hem de enerji bilinci kazandı.

Turne programı ve yetkilinin mesajı:

Gezici tiyatronun İskenderun'daki açılışının ardından turne programı şu şekilde planlandı: 25 Ağustos Arsuz, 26 Ağustos Yayladağı, 27 Ağustos Samandağ ve 28 Ağustos Defne ilçeleri. Enerjisa Enerji CEO’su ve Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, turnenin başlamasına ilişkin yaptığı açıklamada: "Daha iyi bir gelecek, çocuklara bugün kazandırdığımız doğru alışkanlıklarla mümkün. Bu yıl tiyatro oyunumuzu da günümüz ihtiyaçlarını dikkate alarak pedagogların katkısıyla yeniden hazırladık. Enerji verimliliğini, yenilenebilir enerji kaynaklarını ve sürdürülebilir yaşamı çocuklarımızın dünyasına daha yakın, daha güncel bir hikâyeyle anlatıyoruz. Çünkü çocukların değişen dünyasını anlamadan onlara değer katacak bir içerik üretmenin mümkün olmadığına inanıyoruz. Bu yolculuğu İskenderun ile başlayarak Hatay’a taşımanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz" dedi.

Proje, uzun soluklu iletişim ve yerel ortaklıklarla çocuklara yönelik farkındalığı artırmayı hedefliyor. Turne boyunca yapılan etkinlikler ve doğrudan etkileşimler, küçük yaşta kazanılan davranışların aile ve okul çevresine de yayılmasını amaçlıyor.

ENERJİSA ENERJİ&#039;NİN ÇOCUKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUF BİLİNCİ OLUŞTURMAK AMACIYLA 16...

ENERJİSA ENERJİ'NİN ÇOCUKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUF BİLİNCİ OLUŞTURMAK AMACIYLA 16 YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜ "ENERJİMİ KORUYORUM" SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDAKİ TİYATRO TURNESİ, HATAY'IN İSKENDERUN İLÇESİNDE BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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